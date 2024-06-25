"Історичний день": Зеленський про початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Європейський Союз 25 червня офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ. Президент Володимир Зеленський прокоментував цю подію і назвав цей день історичним.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ. Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", - написав глава держави.

Зеленський також подякував кожному, хто захищає Україну, а також команді, яка робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу.

"Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!", - резюмував президент.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що предметні переговори про вступ України до ЄС можуть початися пізніше через позицію Угорщини.

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