Генпрокурор Костін назвав ратифікацію Римського статуту історичним моментом — що передбачає договір

Чому ратифікація цього документу є важливою для членства в ЄС.

Генеральний прокурор України Андрій Костін назвав ратифікацію Римського статуту історичним моментом і зазначив, що тепер держава матиме голос під час ухвалення рішень, які визначають його діяльність.

Про це Андрій Костін написав на своїй сторінці у Facebook 21 серпня.

"Історичний момент... Україна вже понад 10 років визнає юрисдикцію суду. Українські прокурори співпрацюють з МКС на щоденній основі. Тепер ми матимемо свій голос при прийнятті рішень, які визначають його діяльність", — зазначив Костін.

За його словами, це є черговим доказом прихильності України цінностям вільного світу. Адже для Росії нехтування законом і мораллю — це усвідомлена політика. Україна натомість захищає себе і вживає всіх заходів для дотримання норм і принципів міжнародного права.

"Сьогодні ми вкотре довели прихильність цінностям вільного світу", — додав Костін.

Що відомо про Римський статут і чому це важливо для України

Як раніше повідомлялося на ТСН.ua, Верховна Рада України ратифікувала Римський статут. Документ підтримав 281 народний обранець.

Римський статут — це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС). Цей договір зокрема встановлює юрисдикцію МКС. Отже, зокрема, дозволить Україні прискорити притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Саме Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна за підозрою у незаконній депортації українських дітей.

Ратифікація цього документу є важливою для членства в ЄС, також вона була частиною деяких безпекових угод із міжнародними партнерами. Україна, пояснюють в МЗС, ще раніше визнала дію Римського статуту і взяла на себе відповідні зобов'язання. Ратифікація натомість дозволить нашій державі ставити питання на порядку денному асамблеї держав-членів, мати свого суддю і брати участь у роботі суду.

"Зокрема, бути повноцінним учасником роботи Міжнародного кримінального суду, його асамблеї державних учасників... можливість брати участь у виборах суддів та прокурора Міжнародного кримінального суду. Це також можливість, відповідно, виставляти кандидатуру від України на посаду до суду Міжнародного кримінального суду, і вибори суддів наступні будуть 2026 року", — розповідає ТСН посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

Додамо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі зробив заяву про видавання ордеру на арешт очільника Росії Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні".

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