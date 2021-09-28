"Історичний шанс": Кулеба розповів, як Україна може вийти на передові позиції в політиці ФРН

"Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, ким зараз є Росія у сфері газу", - каже Кулеба.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний у тому, що Україна завдяки зеленому водню може побудувати міцне економічне партнерство з Німеччиною.
Відповідне твердження очільник зовнішньополітичного відомства висловив в етері "Свободи слова" на ICTV.
"Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, ким зараз є Росія для Німеччини у сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати", - зазначив очільник МЗС.
За його словами, збудований у такий спосіб зв'язок між Києвом та Берліном "виведе Україну на передові позиції не лише в зовнішній, але й у внутрішній політиці" Німеччини.
Кулеба також вказав, що питання співпраці в цьому напрямку українська делегація обговорювала під час робочого візиту до Вашингтону.
Як повідомлялося, після будівництва в Україні заводу з виробництва водневого палива українську ГТС можуть перепрофілювати під його транспортування. Для постачання водневого палива з України оператори ГТС України, Німеччини, Чехії та Словаччини мають намір створити Центральноєвропейський водневий коридор.