"Історичний шанс": Кулеба розповів, як Україна може вийти на передові позиції в політиці ФРН

"Історичний шанс": Кулеба розповів, як Україна може вийти на передові позиції в політиці ФРН

"Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, ким зараз є Росія у сфері газу", - каже Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний у тому, що Україна завдяки зеленому водню може побудувати міцне економічне партнерство з Німеччиною.

Відповідне твердження очільник зовнішньополітичного відомства висловив в етері "Свободи слова" на ICTV.

"Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, ким зараз є Росія для Німеччини у сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати", - зазначив очільник МЗС.

За його словами, збудований у такий спосіб зв'язок між Києвом та Берліном "виведе Україну на передові позиції не лише в зовнішній, але й у внутрішній політиці" Німеччини.

Кулеба також вказав, що питання співпраці в цьому напрямку українська делегація обговорювала під час робочого візиту до Вашингтону.

Як повідомлялося, після будівництва в Україні заводу з виробництва водневого палива українську ГТС можуть перепрофілювати під його транспортування. Для постачання водневого палива з України оператори ГТС України, Німеччини, Чехії та Словаччини мають намір створити Центральноєвропейський водневий коридор.

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