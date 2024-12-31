Вперше у світі: бійці ГУР знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона (відео)

Це дійсно історичне досягнення.

У вівторок, 1 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5

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Як зазначається, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.

"Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування", – додали у ГУР.

Раніше ГУР та ОСУВ "Таврія" відпрацювали по штабу армії РФ. Знищено щонайменше 6 загарбників.

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