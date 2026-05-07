Історія бренду Karcher: від сімейної компанії до світового лідера Новини компаній

Karcher — німецька компанія, яка перетворилася з майстерні нагрівальної техніки в глобального лідера технологій очищення. Заснована у 1935 році інженером Альфредом Керхером у Штутгарті-Бад-Канштатті, вона зберегла статус сімейного підприємства донині.

Заснування та перші інновації

Альфред Керхер розпочав власну справу після одинадцяти років роботи у компанії батька. Перші продукти — тепловентилятори для обігріву авіаційних двигунів та енергоефективні промислові печі. У 1939 році компанія переїхала у Вінненден, де досі розташована штаб-квартира.

Перехід до технологій очищення

1950 рік став переломним. Альфред Керхер розробив DS 350 — першу в Європі мийку високого тиску з підігрівом води. Технологія нагріву води в цій моделі настільки досконала, що лежить в основі всіх сучасних пальників компанії. Цей апарат визначив подальший шлях розвитку бренду.

Розширення під керівництвом Ірен Керхер

Після смерті засновника у 1959 році компанію очолила його дружина Ірен. Вона зорієнтувала бізнес на очищення як базову потребу та запустила міжнародну експансію. Перший закордонний філіал відкрився у Франції у 1962 році. Газета Handelsblatt посмертно включило Ірен Керхер до своєї «Зали слави» як першу жінку в цьому списку.

Фокусування та визнання

1974 рік — стратегічний поворот. Керівництво прийняло рішення зосередитися виключно на високому тиску для професійного сегмента. Колір обладнання змінився з блакитного на жовтий, який став візитною карткою бренду.

Вихід на ринок домогосподарств

У 1984 році компанія випустила HD 555 — першу портативну мийку високого тиску для приватних користувачів. За перший рік продали 5 000 одиниць, загалом — понад 300 000. Це стало фундаментом для роздрібного напрямку.

Ключові віхи розвитку Karcher

  1. 1935 — заснування компанії Альфредом Керхером

  2. 1950 — винахід першої мийки високого тиску з підігрівом води DS 350

  3. 1959 — перехід керівництва до Ірен Керхер

  4. 1962 — відкриття першого закордонного філіалу у Франції

  5. 1974 — фокус на технологіях високого тиску, зміна кольору на жовтий

  6. 1984 — запуск першої побутової мийки HD 555

  7. 2023 — присутність у 85 країнах

Сьогодення

Karcher працює у 87 країнах. Асортимент налічує понад 3 000 одиниць техніки.

Існує офіційний сайт бренду, де представлений повний каталог обладнання для професійного та домашнього використання.

Культурна спонсорська діяльність

З 1980 року компанія очищає пам’ятки культури. Проєкт у Римі на площі Святого Петра — 25 000 квадратних метрів — увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Загалом очищено понад 300 об’єктів у всьому світі.

Чому обирають Керхер

Бренд будує довіру через конкретику: дати, цифри, географія. Винахід DS 350 у 1950 році, перехід на жовтий колір у 1974, запуск HD 555 у 1984 — кожен крок має точну прив’язку. Сімейна форма власності збереглася протягом 90 років.

Для тих, хто планує купити Karcher, важливо розуміти: компанія не пропонує «універсальних рішень». Лінійка поділена на Professional та Home & Garden — з різною технічною логікою та сферами застосування. Вибір залежить від типу забруднення, частоти використання та площі обробки.

Karcher залишається сімейною компанією зі штаб-квартирою у Віннендені. Це визначає її підхід: довгострокові рішення замість швидких трендів.

