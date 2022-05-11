Історія 4-річної дівчинки з Маріуполя, яку з мамою розлучили окупанти, отримала продовження

4-річна Аліса з Маріуполя разом із мамою перебувала на території "Азовсталі".

Під час евакуації мирних жителів маму дівчинки окупанти залишили у фільтраційному таборі, а дитину саму доправили на підконтрольну Україні територію. На щастя, знайшлися рідні Аліси.

Про це повідомила повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні до Запоріжжя, де тимчасово прихистили дитину, приїхав її родич. Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків", - розповіла Денісова.

Вона додала, що ця історія матиме щасливе завершення лише після звільнення мами дівчинки з фільтраційного табору та повернення її з окупованої території.

Фото: фото: Наталя Нагорна

Людмила Денісова закликала міжнародні організації долучитися до визволення українців, які перебувають у полоні, задля поновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

Нагадаємо, що під час евакуації з "Азовсталі" окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою. За інформацією "Азову", мама дитини залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

Відео з Алісою з бункера "Азовсталі" вперше з'явилося 17 квітня. Тоді повідомлялося, що Аліса — донька військової медикині з Маріуполя.

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