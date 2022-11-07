Історія для голівудського фільму: на Житомирщині адвокат застрелив конкурента, втопив тіло і одружився на його дівчині

У Житомирській області оголошено про підозру у навмисному вбивстві 46-річному чоловікові, який застрелив свого знайомого і втопив його тіло.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирської області.

На початку травня до поліції звернулася жінка і повідомила про зникнення її 31-річного сина. За її словами, востаннє вона його бачила 26 квітня.

Правоохоронці провели розшукові заходи і встановили, що напередодні зникнення розшукуваний перебував у компанії знайомих в одному з будинків у Житомирі, але куди він подівся після застілля ніхто не знав.

У липні до поліції надійшло повідомлення про виявлення трупа зі слідами насильницької смерті у Богунському кар’єрі. Тіло чоловіка було обгорнуте гумовим човном. Судово-медична експертиза причиною смерті вказала смертельне вогнепальне поранення з дробовика.

Слідчі встановили причетного до вбивства чоловіка - 46-річногоу житомирянина, в будинку якого і тривало фатальне застілля. Компанія з кількох людей розважалась, допоки між господарем та гостем не виник банальний чоловічий конфлікт через 20-річну дівчину, яка подобалась обом. Конфлікт закінчився бійкою і стріляниною.

Підозрюваний намагався приховати докази скоєного ним злочину. Тіло вбитого 31-річного чоловіка наступної ночі вивезли з будинку до водойми, де переклали до човна. Його дно пробили, подбавши про достатній тягар для затоплення. Майже три місяці тіло перебувало у воді.

За умисне вбивство 46-річному чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення. Правоохоронці зараз встановлюють роль кожної особи з компанії до цього злочину.

За цей час 20-річна дівчина, через яку й виник конфлікт, стала дружиною підозрюваного через 2 тижні після виявлення тіла її попереднього коханого та зараз готується до материнства.

Нагадаємо, що в одесі чоловік розпоров живіт своєму майбутньому зятеві. Між чоловіками під час застілля спалахнув конфлікт, який закінчився різаниною.

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