Історія мами Тані: її син-азовець Артем Вишняк у полоні два роки (відео)

Кожен з нас може бути їхнім голосом.

Рідні та близькі полонених Росією захисників "Азовсталі" закликають всіх небайдужих приєднуватись до акції в підтримку полонених, які в різних містах України відбуваються щосуботи та щонеділі. Мама 24-річного Артема, Тетяна Вишняк, одна з перших, хто почав організовувати подібні акції.

В "Азові" її знають як маму Таню, історію якої розповіла журналістка ТСН Мар'яна Бухан.

Мама Таня, яка чекає на повернення сина-азовця з полону

Щоранку з понеділка по п'ятницю Тетяна Вишняк з картонним плакатом приїжджає з Броварів під Офіс президента.

"Я буду стоять поки вони не вийдуть"

Тут її називають мама Таня. Разом з іншими мамами полонених азовців цю безстрокову акцію вони влаштували з однією метою.

"Хлопці в нелюдських умовах захищали Маріуполь, вже третій рік полону, але саме влада з нами не зустрілась жодного разу. Я хочу, щоб вийшов або президент або пан Єрмак"



Її син Артем в полоні з середини травня 2022-го. Саме тоді захисники Маріуполя вийшли, як тоді казали, в почесний полон на три-чотири місяці. Але більшість з них в російських тюрмах досі. Зокрема, Артема не просто росіяни тримають у в'язниці. Його засудили до 22 років за ґратами.

Артем Вишняк, який перебуває у полоні РФ

"Моїй дитині 21 рік був, коли він захищав Маріуполь, і йому дали за це 22 роки. Вони типу розрушили будинок, жертв нема. Але 22 роки"

Виходити з плакатами, щоб нагадувати суспільству про полон азовців, мама Таня почала чи не з перших днів, як захисники Азовсталі опинились в російських буцегарнях. Третій рік вона ходить по посольствах різних країн і пише листи представникам української влади.

"Всі заходи, все, що можна, я всюди приймаю участь"

А ще на руці набила собі тату.

"Мій син – моє життя"



В кімнаті сина збирає для нього подарунки і атрибути його підрозділу. І кожен день чекає на обміни.



"Я без нього жити не можу, він у мене один-єдиний, я його дійсно дуже сильно люблю, не буде його – не буде мене, я без нього не буду"



Щонеділі Тетяна з чоловіком Ставром виходять на акції в різних районах столиці. Тут маму Таню знають чи не всі. А в Києві такі акції налічують до двох тисяч людей. І навіть попри таку підтримку, Ставр Тетяну на цей захід саму не відпускає. Каже, йому важливо бути поруч з дружиною, і важливо, коли син повернеться з полону, показати, що за нього вони боролись разом.

"Я буду чекати його кожного дня, кожну хвилин... Мій син, йому не буде соромно за мене, що ми не здалися"

Нагадаємо, Дмитро Хилюк, співробітник інформаційного агентства УНІАН, був затриманий 3 березня 2022 року у своєму селі на північ від Києва, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді він перебуває у російському полоні.

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