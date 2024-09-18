Історія навколо банкрутства Укртатнафти: нардеп Кучеренко звернувся до Міноборони і Нафтогазу через цю аферу

Нардеп Кучеренко викрив аферу Корецького з банкрутства «Укртатнафти» та звернувся до Міноборони і Нафтогазу.

Історія з різким зростанням в Укрнафті виручки у 1 півріччі 2024 року може свідчити про наявність штучного спотворення цін продажу нафти Укрнафти, шляхом їх самостійного завищення до неринкових меж, з метою звітування перед суспільством про над прибутковість видобутку нафти.

Про це у своєму дописі у Facebook повідомляє народний депутат Олексій Кучеренко, який звертає увагу на те, що одночасно з цим дохідна частина іншого очолюваного Корецьким підприємства Укртатнафти зменшилася на 41 мільярд гривень у звʼязку з виведенням центру прибутку до Укрнафти.

Кучеренко попереджає, що результатом таких маніпуляцій з фінансовими потоками між двома державними компаніями — «Укрнафтою» і «Укртатнафтою», очолюваними Сергієм Корецьким має стати банкрутство стратегічного Кременчуцького НПЗ Укртатнафти.

«З викладеного вбачається системна робота по доведенню до банкрутства Кременчуцького НПЗ, бо прибуткову складову повністю забрано до Укрнафти, одночасно штучно сформовано неринкову вартість нафти яку закладено до позовних вимог Укрнафти і у разі не сплати сьогодні 18 вересня Укртатнафтою встановленого Верховним Судом судового збору, судове провадження буде закрито і Укртатнафта має сплатити Укрнафті 6,4 мільярди гривень, яких в неї немає і не передбачається», - попереджає Кучеренко.

Нардеп повідомив, що з огляду на таку ситуацію він вже направив депутатські звернення до Міноборони і Нафтогазу з вимогою негайно втрутитися в ситуацію з доведенням до банкрутства стратегічного НПЗ, а також зобовʼязати Корецького негайно здійснити оплату судового збору з метою неупередженого судового розгляду і винесення законного остаточного рішення по справі щодо «зниклої» нафти.

Нардеп також стверджує, що дії Корецького спрямовані на штучне завищення прибутковості «Укрнафти» шляхом перекачування ресурсів з «Укртатнафти», що по суті, руйнує фінансову стабільність останньої.

За його словами, такі дії є частиною системного плану по доведенню «Укртатнафти» до банкрутства. Нардеп підкреслює, що одна з ключових афер полягає в маніпуляціях з цінами на нафту.

Крім того, нардеп звернув увагу на маніпуляції з ціною на нафту, яка використовується в судовому процесі.

«Ціна на нафту, яка зазначена в судовому позові, суттєво перевищує реальну ринкову вартість. Якщо ринкова вартість нафти в обсязі 183 тисяч тон складала приблизно 4,2 мільярди гривень, то в позові зазначено 6,4 мільярди гривень, що є явно завищеною ціною», — зауважив Кучеренко.

Нардеп також назвав цю ситуацію «грабіжницькою аферою», яка вимагає негайної реакції з боку державних акціонерів — Міністерства оборони та Нафтогазу. «Як так вийшло, що нафта «Укрнафти» коштує майже на 50% більше, ніж на світовому ринку? Це питання, на яке має дати відповідь керівництво обох компаній», — додає Кучеренко.

Депутат також вимагає проведення термінового аудиту діяльності «Укрнафти» і «Укртатнафти» для виявлення всіх порушень і маніпуляцій. За його словами, саме держава має взяти на себе відповідальність за забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств в умовах війни.

Окрім цього, Кучеренко натякає на можливу централізацію ресурсних компаній країни під контролем Офісу президента через наглядові ради, що включає такі великі компанії, як «Нафтогаз», «Укрнафта», «Енергоатом» та інші. Він зазначив, що вся ця схема може бути частиною більшого плану з підпорядкування державних ресурсів.

«Очевидне бажання Офісу президента через наглядові ради підпорядкувати собі всі потужні ресурсні компанії країни: «Нафтогаз», «Укренерго», «Укрнафта», «Укртатнафта» та інші. Це може бути дуже цікавий детектив, коли тягнеш за одну ниточку і вона відкриває нові таємниці», — підсумовує Кучеренко.

Раніше нардеп Кучеренко закликав уряд не допустити банкрутства стратегічного НПЗ "Укртатнафти".

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