"Історія пам'ятає, скільки горя може принести зло однієї людини": Зеленський про реакцію світу на війну в Україні

"Історія пам'ятає, скільки горя може принести зло однієї людини": Зеленський про реакцію світу на війну в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що історія змінюється, є нові виклики, які потребують дії, а не лише реакції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив 23 травня під час онлайн виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Історія пам'ятає багато моментів, коли все змінювалось кардинально, пам'ятає, як всього лише декілька пострілів можуть призвести до загибелі мільйонів людей, якщо це постріли 28 червня 1914 року в Сараєві. Історія пам"ятає, скільки горя може принести однієї людини, якщо вона бачить, що їй не чинять достатнього спротиву. Як це було, наприклад, в 1938 році у Мюнхені.

Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилось реагувати. Намагаючись підготуватись на випадок інших історичних зламів. Як то кажуть, підстелити соломки, або намагаючись залікувати рани від катастроф, які були за тим, чи іншим історичним поворотом. Зараз ми маємо велику колекцію таких реакцій: статут ООН зі всіма підрозділами організації, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО, багато інших важливих інституцій. Але чи достатньо їх, щоб реагувати на те, з чим ми зіткнулися сьогодні. Та чи можна зараз обійтися спробою адаптувати ті інституції під сучасні виклики. Точно – ні. Потрібно змінювати підхід. Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно, не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо. А створювати нові інструменти. Нові прецеденти.

Погляньте, що вже зробила Україна. Ми створили історичний прецедент сміливості", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум.

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