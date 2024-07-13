Історія, що вразила українців: як чоловік, який захищав країну від росіян, опинився на лаві підсудних

На початку повномасштабного вторгнення українець готувався "зустрічати" окупантів гарячими вітаннями. На Сумщині чоловік замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і підконтрольною Україні Кам'янкою. Таким чином він відрізав шлях російським військовим. Утім згодом сум'янин поплатився за власну ініціативу – чоловік опинився на лаві підсудних.

Що йому загрожує і як на цю ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Чоловік підготував "подарунки" окупантам

З першого дня повномасштабної війни житель Кам'янки, що на Сумщині, Віталій Куколь став на захист рідного села. Восени 2023-го року чоловік розповів "Суспільному", де саме встановив власноруч зроблену вибухівку на початку великого вторгнення. Зробив це, аби при переміщенні російських військ відрізати дорогу від окупованого Тростянця до свого села.

"Вниз отуди були виведені проводи, стояли два фугаса: з однієї сторони й з іншої. Там я наколотив, розкопував німецькі позиції, там вибухівки хватає. Я на основі цього зробив вибухівку і спочатку там були мої власного виробництва взриватєлі. А свої ж можуть осєчки дати. Сижу так: получиться чи не получиться”

Встановивши вибухівку, партизан залишився біля неї – виглядати противника.

"Чотири десь приблизно ночі я тут просидів, обалдєл від цього діла. Думаю: "Ні, треба щось інше думати". Холодно, весь мерзну, аккумулятор пузом грію, щоб же ж не розрядився... Отож тут останнє здоров’я й залишилось у мене, під цими ялинками... А тоді я вже почав набєгами: як звук чую, так і біжу".

Чоловік також розповів журналістам про те, де навчився робити вибухівку.

"Є така штука — книжки старовинні. Правда, важко було такі знайти, але знайшов. А в технікумі, коли в Сумах вчився я на хіміка-технолога, ну, самі розумієте, я там багато чого навчився. А коли аж на Урал нас посилали на практику, так я попав у ту групу, що робили зварку вибухом. Є така технологія, коли не зварювальні метали, припустимо: як ти там мідь, титан, сталь там звариш? І їх вибухом один в один вганяють. І там отож я теж багато знань почерпнув".

На питання, чи не боїться ходити там, де можна знайти міни, відповідає, що тут безпечно. Та й у лісі не заблудиться, бо знає чи не кожну стежину.

"Мені 52 роки. Он та сосна може років на 10 від мене старша. Тобто, я ріс з ось цими лісами всіма".

Віталій Куколь розповів, що реакція рідних на те, що він подався у партизани, була неоднозначною.

"В мене жінка... Це ж таке було: “Куди ти лізеш? В тебе серце хворе, по тобі й стріляти не треба, сам помреш. Усі по погребах сидять, як нормальні зі своїми жінками. Я її ото на Польщу... І все, тоді мені легше стало".

А потім за кілька кілометрів від хати, в сусідньому лісі Віталій облаштував землянку. Каже, що спочатку вона слугувала для нього спостережним пунктом.

"По-перше, тут, дивіться, географічно гарне місце. Там у мене за спиною знаходиться три населені пункти, по яких орки дуже часто розсікали: он там Клементівський місток, який підірвали, вони там цілими днями мостили переправу. Гурчали туди-сюди. А в село не розумієш звідки звук. Думаю, як нижнім шляхом сунуться, біжу вже до своїх бомб. Прибігаю не воно. А бігти це не один кілометр. І другий момент: село могли різко закрити. Я б там залишився і не вискочив би. А тут мене спробуй знайди".

Віталій виводив людей з окупованого Тростянця

Окрім мінування дороги, Віталій виводив людей з окупованого Тростянця і допомагав їм дістатись безпечного місця. На питання журналістів – скільки людей вдалося вивести, чоловік відповів, що не рахував. Водночас додав, що його мама колись бухгалтером і нарахувала 21 людину.

Втім зараз за те, що рятував людей і був готовий оборонятись від окупантів, Віталій може потрапити за ґрати. У Тростянецькому суді на Сумщині триває розгляд його справи. Чоловіка обвинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки. На засіданні, яке відбулось наприкінці червня, суддя Олександр Огієнко роз’яснив обвинуваченому, що мова йде, зокрема, про 25 лютого 2022 року.

"Знаючи, що за незаконне виготовлення вогнепальної зброї настає кримінальна відповідальність. З фрагмента металевої трубки та власноруч виготовленого дерев'яного руків’я виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагмента металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання незаконного виготовлення одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання".

Водночас на запитання судді, чи визнає чоловік свою вину, Віталій Куколь відповів – ні. Тією зброєю, за словами обвинуваченого, він не користувався. Після закінчення ж війни хотів передати її до одного з музеїв. Нині, роз’яснивши чоловіку суть обвинувачення, сторони визначали подальший порядок розгляду справи.

"Беручи до уваги те, що обвинувачений Куколь Віталій Миколайович під час досудового розслідування та судового розгляду вказаного кримінального провадження вину у скоєному кримінальному правопорушенні не визнає, тому керуючись вимогами статті 349 КПК України вважаю за необхідне здійснити повний порядок дослідження доказів: розпочати з дослідження матеріалів кримінального провадження, надалі дослідити речові докази в кримінальному провадженні, допитати свідків в кримінальному провадженні і в останню чергу допитати самого обвинуваченого з урахуванням вимог статті 63 Конституції України"

Реакція Омбудсмана

Своєю чергою на цю ситуацію 28 червня відреагував Дмитро Лубінець. Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що візьме справу на особистий контроль.

"Чоловік виготовив зброю з метою самозахисту – для того, аби захищати рідне село від загарбників. Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан".

Омбудсман нагадав, що відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу"! Тож, за словами Лубінця, чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних.

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!"

Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. Тоді мають вивчати письмові докази. Віталію Куколю інкримінують статтю "Незаконне поводження зі зброєю". Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили черговий фейк. Мовляв, "партизани з антивоєнного руху саботують передачу західного озброєння Україні".

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