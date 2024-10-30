Історія тортів: Як скромні коржі стали символом розкоші та святковості

Цей розкішний десерт із багатою історією пройшов довгий шлях від античних коренів до вишуканих сучасних шедеврів, доступних в найкращих кондитерських та в онлайн-магазинах, таких як VARUS.ua, де можна замовити свіжі торти українських виробників зі зручною доставкою.

Витоки солодкого задоволення: античність

Перші згадки про десерти, які віддалено нагадують сучасний торт, датуються кількома тисячоліттями тому. У Стародавньому Єгипті та Месопотамії випікали солодкі коржі з медом, зернами та фініками, які були популярними серед знаті. У Стародавній Греції з’явилися плакус – солодкі коржі з борошна, меду та сиру, а римляни додали до рецепту яйця, створивши пишніші десерти. Саме в ці часи почали з’являтися перші прототипи шаруватих десертів, які уособлювали не просто солодощі, а важливий символ святковості.

Середньовіччя та початок витонченого мистецтва кондитерства

Середньовічна Європа стала новим етапом у розвитку тортів, коли разом із прянощами до неї потрапив цукор. Завдяки новому інгредієнту кондитерське мистецтво зазнало значних змін. І хоча цукор був надзвичайно дорогим, і дозволити собі солодкі десерти могли лише аристократи, з'являлися нові види тортів із різними прошарками та начинками.

Ці делікатеси почали з’являтися на банкетах французької та англійської знаті, де їх подавали як фруктий торти з просоченими вином коржами, оздоблені марципаном. Таким чином, вже у Середньовіччі торти поступово стали показником статусу і багатства.

Королівська мода: Марія-Антуанетта та торт як символ розкоші

У 17-18 століттях розпочалась справжня епоха популяризації тортів завдяки королівським династіям Франції та Австрії. Особливо яскравим прикладом є Марія-Антуанетта, королева Франції, відома своїм пристрастям до розкішних десертів. З її легкої руки витончені багатошарові торти стали ознакою високого стилю та добробуту у Франції. Під час її правління з’явилися десерти з кремом і глазур'ю, що тепер асоціюються із класичними французькими тортами.

Не менш важливим у розвитку кондитерського мистецтва став торт Захер, створений Францом Захером у Віденській імперії у 1832 році для принца Меттерніха. Захер увійшов в історію як приклад вишуканого смаку, а його популярність швидко поширилася світом, зробивши віденську випічку відомою далеко за межами Австрії.

Цікаві факти про торти

Історія тортів багата на цікаві події та курйозні факти. Пропонуємо вам підбірку незвичайних фактів, які допоможуть побачити цей десерт у новому світлі.

1. Стародавні корені медовика

Найперші прототипи сучасних тортів, схожі на медовик, з’явилися в Стародавньому Єгипті. Ці солодкі коржі готували з медом та зернами, щоб створити поживний десерт для особливих подій. Медовики залишаються популярними до сьогодні, зокрема в Україні.

2. Знаменитий торт, який помилково став класикою

Відомий французький торт "Тарт Татен" був створений помилково. Одна з сестер Татен, готуючи яблучний пиріг, забула додати тісто, а коли зрозуміла свою помилку, поклала його зверху. В результаті з'явився перевернутий пиріг, який став класикою французької кухні.

3. Торт як символ статусу

У середньовічній Європі торти часто використовували як символ статусу та багатства. Чим розкішніший торт із дорогими інгредієнтами, тим вищим був соціальний статус того, хто його подавав. На королівських банкетах можна було зустріти торти з екзотичними спеціями, які були надзвичайно дорогими.

4. Історія весільного торта

Традиція весільних тортів бере свій початок з Древнього Риму, де замість торта молодятам надламували ячмінний корж над головою як символ родючості. Сучасний багатоярусний весільний торт з'явився в Англії у 19 столітті на весіллі королеви Вікторії та принца Альберта.

5. Торт як витвір мистецтва

У Японії до тортів ставляться як до справжніх витворів мистецтва. Тут популярні так звані "торти-дзеркала", вкриті блискучою глазур'ю, що створює ефект дзеркального покриття.