Історія твориться на наших очах: українські лідери відреагували на рішення щодо вступу країни до ЄС

14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови.

Перемогою, яка мотивує, надихає та зміцнює назвав президент Володимир Зеленський рішення лідерів європейських держав розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС.

Про це заявив Зеленський 14 грудня у Х.

"Це перемога України. Перемога всієї Європи", - додав він.

Тим часом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram написав, що цим рішенням Євросоюз також високо оцінив реформи, які ми зробили за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

"Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко. Україна буде членом ЄС", - написав Шмигаль.

Додамо, що 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови. Голова Європейської Ради Шарль Мішель додав, що Європейська рада надала статус кандидата Грузії. А переговори про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною, за його словами, розпочнуться тоді, коли цією країною буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

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