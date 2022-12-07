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Історія з Tesla та водієм: суд оштрафував мера Чернігова і позбавив права обіймати держпосади

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Історія з Tesla та водієм: суд оштрафував мера Чернігова і позбавив права обіймати держпосади

Фото: Владислав Атрошенко

Усе тому, що Атрошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон авто дружини Tesla Model X.

Суд оштрафував мера Чернігова Владислава Атрошенка та позбавив права обіймати державні посади за дії в умовах реального конфлікту інтересів.

Про це повідомили в НАЗК.

Так, Яворівський райсуд Львівщини 7 грудня ухвалив рішення про те, що Атрошенко діяв в умовах реального конфлікту інтересів, коли в серпні 2022 року дав розпорядження своєму водієві вивезти за кордон автівку дружини Tesla Model X.

"Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків", – зазначається в повідомленні.

Тож суд визнавмера Чернігова винним в адміністративному правопорушенні та наклав на нього 6800 грн штрафу. Атрошенко також на рік позбавлений права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, детективи НАБУ 1 грудня повідомили про підозру нардепу 8-го скликання в незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло. Майже чотири роки політик отримував компенсацію за оренду, маючи власну квартиру в Печерському районі Києва.

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Дата публікації
Перегляди
838
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