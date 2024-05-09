Історія з "трагічним" фіналом: ухилянт переплив Західний Буг, але поляки повернули його додому

На українській стороні кордону він отримав адмінпротокол і повістку до ТЦК.

31-річний ухилянт із Сумщини незаконно переплив річку Західний Буг на Волині та потрапив до Польщі. Втім, польські правоохоронці, на відміну від своїх румунських колег, передали правопорушника українським прикордонникам

Про це пише Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Відчайдуха працівники ДПСУ помітили поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до польського берега.

Охоронці кордону поінформували своїх колег з Польщі, які горе-плавця й затримали.

Як з'ясувалося згодом, затриманим виявився 31-річний уродженець Сумщини. Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди нелегально. Щоправда, надовго в Польщі він не затримався. Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП, а представник ТЦК вручив йому повістку.

Правоохоронці склали адмінпротокол, а представник ТЦК вручив йому повістку.

Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.

Нагадаємо, місцевий закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив, що 6 травня у прикордонній річці Тиса виявили тіла аж 6 затонулих чоловіків.

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