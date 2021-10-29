Історії світових лідерок, які встановлюють новий етикет за келихом пива

Впродовж історії ми спостерігаємо, як встановлюються та змінюються усталені норми поведінки у соціумі. Це об'єднує людей, робить спілкуванням більш доброзичливим і відкритим. Проте часто правила замість об’єднувати людей — розділяють. Так довгий період історії було з етикетом.

З часом він ставав усе жорсткішим. Спершу для людей досягненням було використання виделки, а потім кількість столових приборів зросла до десятку. Тоді як використання однієї виделки допомагає без зусиль зробити трапези гігієнічними і комфортними, то використання десятку різних виделок вимагає неабияких спеціальних знань.

Сьогодні публічні особи показують суспільству, що настала епоха постетикету. Коли формальності поступаються щирості, повазі до людини та її вибору. Ми надихнулися прикладами відомих жінок, які найбільше опиняються під тиском формальностей «хорошого тону», але наважуються відкидати їх. Наші історії пов’язані з найбільш контраверсійною сферою — застільним етикетом та вживанням алкогольних напоїв.

Етикет минулого: вибір без вибору

До появи витонченої кухні престижною вважалася надмірність — на стіл міг подаватися цілий олень на вертелі, гості пили велику кількість елю та вина. З розвитком мистецтва кулінарії у високому світі почала панувати французька кухня, порційні страви і повільне смакування напоїв. Аристократи при французькому дворі створювали флер розкоші навколо свіжої риби, устриць, рябчиків, вина і шампанського.

До сьогодні існували страви і напої, які вважалися більш «банкетними». Говорити щиро про свої смаки господарям і відмовлятися від нелюбого частування не можна було. Однак у правилах етикету давалися рекомендації на кшталт «якщо вам не сподобалось пригощання, не показуйте цього, просто залиште бокал/тарілку пізніше, коли будете подалі від очей частувальника».

Але сучасному суспільству більше не цікаві формальні та нещирі правила, люди створюють демократичний світ, який цінує індивідуальність кожного.

Світові лідерки встановлюють новий етикет

Наочний приклад вільного прояву своїх смаків та уподобань показують лідерки з різних країн. У світському житті вони надають перевагу пиву, і мають незмінно вишуканий вигляд, а головне — поводяться щиро та вільно. Розповідаємо про ці епізоди з життя Тейлор Свіфт, Мішель Обами, Ангели Меркель і Кейт Міддлтон.

Тейлор Свіфт. Із келихом хмільного вона з’явилася на грі "Нікс" проти "Чикаго Буллз" на головній баскетбольній арені Нью-Йорка Медісон-сквер-гарден разом зі своєю подругою-моделлю. Подруги прийшли відпочити, подивитися гру улюбленої команди та випити трохи пива.

Попри природність такого дозвілля для молодої людини, поява з кухлем пива збурила журналістів і фанатів. Найбільш віддані шанувальники навіть підрахували, як часто Свіфт у своїх альбомах співає про алкоголь. Студент Джо Хоуд із Цинцинатті поділився з користувачами Reddit графіком, в якому підраховано, що в альбомі 2017 року "Reputation" пиво згадується 10 разів.

Мішель Обама. Дружина 44-го президента Америки ніколи не поводилася як "рафінована" перша леді. Люди стали захоплюватися її відкритістю і правдивістю — посадкою городу в саду Білого дому, обіймами з британською королевою, заняттями спортом перед камерами та багатьма іншими вчинками. Мішель пила пиво під час прямого ефіру прямо на кухні Білого дому (так, вона там є) разом із Бараком Обамою.

Адміністрація президента першої демократії світу виготовляла власне пиво під назвою "Медовий ель Білого дому", використовуючи мед із пасіки, яку перша леді Мішель заснувала в саду головної резиденції президента США.

Цікаво, що коріння самого Барака Обами походить з ірландського села Манігалл в графстві Оффалі — прапрапрадід президента родом з цієї землі, де традиції пивоваріння одні з найдавніших. Під час візиту до Дубліна (Ірландії), Мішель Обама з чоловіком куштували пиво місцевого виробництва, аби віддати належне культурі, яка внесла великий вклад в розвиток світового броварства.

Ангела Меркель. Всі давно знають, що улюблений напій Ангели Меркель — пиво. І не дарма, адже саме Німеччина вважається світовою столицею цього хмільного напою. Ангела часто відвідує Октоберфест в Мюнхені, з гордістю позує перед об’єктивами камер із кухлем світлого лагера і часто дарує пивні набори своїм колегам з інших країн.

Associated Press

Про безпосередність Ангели Меркель також говорить один курйозний випадок. Під час відрядження на Північ Німеччини ввечері з колегами канцлерка відвідала один із популярних пивних барів. Офіціант, який мчав віддати замовлення, перекинув на Меркель п’ять кухлів пива. Проте це не стало приводом для лідерки ЄС відмовитися того вечора від своїх планів і вже за пару хвилин Ангела тримала свій келих, промовляючи тост для друзів.

Кейт Міддлтон. Життя британської монаршої родини сповнене традицій. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон завжди взірцево слідує їм, та водночас поступово вносить нові тенденції, які завжди знаходять теплий відгук у британців. Кейт змінила манірні сімейні фото в застиглих позах на щирі, динамічні, без флеру офіціозу, одяг для офіційних заходів стала купувати не тільки в бутиках, а й у масмаркет брендів, почала користуватися звичайними рейсами замість приватного літака.

Під час відвідин Ірландії з нагоди Дня святого Патріка (відзначається в березні) Кейт Міддлтон позувала на камери з пінтою світлого пива, вбрана, як охрестили це британські ЗМІ, "у справжню рокерську сукню". Герцогиня Кембриджська не знехтувала традицією: святкову вечерю в Ірландії в цей день треба завершити кухлем саме цього хмільного напою.

А під час турне Польщею та Німеччиною із принцом Вільямом у 2017 році, герцогиня теж смакувала пиво разом із чоловіком. Проте кухоль був непрозорий, що слугувало приводом для десятків кумедних розслідувань у ЗМІ, а чи справді Кейт пила пиво? Сумніви розвіяли відвідини подружжям Дубліну, коли герцоги Кембриджські в одному з барів вже в прозорих пивних кухлях наливали собі з кеги хмільне й охоче його пили.

Всі ці історії демонструють — догми і жорсткі правила стають неактуальними. У демократичному світі люди навчились співіснувати серед різноманітних культурних традицій, поглядів, смаків тощо. Космополітичне суспільство вчиться бути толерантним та не порушувати кордони одне одного. Люди стають вільними у взаємодії з іншими, залишаючись при цьому відповідальними — чи то у виборі власного стилю життя, чи то у виборі улюбленого напою на урочистому заході.

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