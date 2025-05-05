Ефір на 8 травня / © 1+1 media

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Знакові дати українці традиційно проводять разом з «1+1 Україна», і 8 травня не стане винятком. У День пам’яті та примирення телеканал підготував спеціальне програмування — історії тих, хто не здався — для тих, хто не здається. 80 років тому світ об’єднавшись переміг нацизм. Тепер Україна знов бореться із тоталітарним режимом, стримуючи російську навалу. Про непокаране зло і як його зупинити, а також надихаючі історії, які допоможуть не зупинятись на шляху до перемоги — у спеціальних проєктах телеканалу «1+1 Україна».

«Сніданок з 1+1»

З 6 по 9 травня в ранковому проєкті «Сніданок з 1+1», який виходить у будні з 6:30 до 10:30, глядачі побачать спеціальну серію сюжетів «Внесок українців у перемогу над нацизмом. Невідоме або те, що від нас приховували». Протягом десятиліть радянська, а згодом і російська пропаганда навмисно замовчувала й знецінювала роль українців у перемозі над нацизмом, привласнюючи її тільки собі. Саме тому сьогодні важливо говорити правду — щоб повернути історичну справедливість і вшанувати тих, чий внесок залишався у тіні. Глядачі дізнаються про українців, які звільняли Аушвіц, брали участь у звільненні Франції й воювали в арміях Польщі, Норвегії, США.

8 травня з 6:30 у студії «Сніданку з 1+1» працюватимуть ведучі Людмила Барбір і Руслан Сенічкін. У межах спецефіру говоритимуть про історії перемоги у Другій світовій війні, які перегукуються з подіями сьогодення та нагадують про силу людського духу. Також в ефірі покажуть ролик про американську психологиню угорського походження Едіт Еґер, яка пережила Голокост, провела 8 місяців у концтаборі смерті Аушвіц і стала авторкою кількох книжок-бестселерів про свій досвід. Цим роликом і прикладом Едіт Еґер команда «Сніданку з 1+1» прагне надихнути глядачів жити попри важкі обставини.

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Спецефір ТСН з Берліна

8 травня о 22:00 в ефірі «1+1 Україна» відбудеться спецефір ТСН із прямим включенням із Берліна — міста, де 80 років тому був підписаний Акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Вперше за кілька років ТСН повертається на «1+1 Україна». Ефір проведуть інтерв’юерка, ведуча 1+1 Марафон — Наталія Мосейчук, а також спеціальні кореспондентки ТСН Наталя Фібріг і Наталя Ярмола.

Тематичні сюжети, прямі включення та розмови зі студії дадуть змогу побачити, як сучасне європейське суспільство осмислює наслідки війни, як відбувається визнання відповідальності за злочини минулого — ті, що неможливо забути, і які сьогодні повторює росія. У центрі розмови — історичні паралелі між подіями 80-річної давнини та реаліями сучасної війни. Разом із глядачами ведучі ТСН зустрінуть першу хвилину миру, яка щороку символічно настає о 23:01 8 травня.

Документальний фільм «Жертви: війна після війни»

10 травня о 23:15 на каналі «1+1 Україна» у спеціальному проєкті «ТСН. Особливий погляд» покажуть документальний фільм кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли «Жертви: війна після війни». Стрічка розповість про одну з найтрагічніших і маловідомих сторінок історії ХХ століття: викрадення дітей, нацистські «фабрики» геноциду, приховані злочини Третього Рейху, життя остарбайтерів з тавром «зрадника» після повернення до СРСР з примусових робіт.

У фільмі глядачі побачать історію польки Барбари Пацьоркевич, яка у 4 роки опинилася в центрі нацистського експерименту в польському Лодзі — місті, перетвореному на «центр перевиховання» викрадених дітей з окупованих територій. Там відбирали «генетично цінних» для Третього Рейху. Діти мали оновлювати «німецьку кров». Решту відправляли на примусову працю або знищення. Героїня з болем згадує про українських дітей, яких сьогодні, через 80 років після перемоги над нацизмом, викрадає рашистський режим — аби «перевиховати» та повністю стерти українську ідентичність.

Окрім того, у фільмі ексклюзивно покажуть один із таємних об’єктів Гітлера — найбільший пороховий завод, роботу якого забезпечували тисячі пригнаних у рабство остарбайтерів. Про нелюдські умови, у яких жили й працювали примусові робітники, розповість українська остарбайтерка Ганна Шияненко, яка нещодавно відсвяткувала столітній ювілей. Зокрема, пані Ганна поділиться спогадами про те, що чекало остарбайтерів після капітуляції Німеччини та повернення додому. Для мільйонів жертв Другої світової війни у день, який радянські ідеологи назвали Днем Перемоги, насправді почалася друга — особиста війна за виживання.

У фільмі «Жертви: війна після війни» ТСН зібрала живі свідчення, архіви й розслідування, аби зберегти пам’ять і проговорити те, що десятиліттями замовчувалося.

Історії тих, хто не здався — для тих, хто не здається. Дивіться на «1+1 Україна» до 80-річчя закінчення Другої світової війни.