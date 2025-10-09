Історичні відступи й огидні речі: Кислиця пригадав поведінку Мединського у Стамбулі

Переговори у Стамбулі 2022 року

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, як поводився радник Путіна Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі весною 2022 року. Він стверджує, що представник РФ «діяв на нерви».

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю Spiegel.

Як зазначив Кислиця, Мединський

«Мединський діяв на нерви своїми історичними відступами. Але ми заздалегідь домовилися в нашій делегації, що просто дамо висловитися іншій стороні, а потім подякуємо їм і представимо наш порядок денний”, — пояснив заступник голови МЗС України.

Кислиця каже, що Мединський говорив дурниці під час першого раунду. Серед них: «Деякі члени вашої делегації можуть втратити більше родичів у цій війні».

«За роки, проведені в Нью-Йорку, я навчився, що іноді краще не реагувати на такі речі одразу. Але під час другого раунду я нагадав йому про це. Я сказав йому: „Пане Мединський, нагадую вам, що ви не можете підвищувати на мене голос; я не працюю на російський уряд“, — сказав Кислиця.

Відомо, що племінника Кислиці вбили на війні, це не було секретом. Тож Мединський, вочевидь, дійсно намагався «вдарити» цим фактом.

«Коли хтось каже „інші“ родичі, вони припускають, що деякі вже загинули. Мединський сказав справді гидкі речі. Він сказав, що на цій війні росіяни вбивають інших росіян. Хтось сидить навпроти вас, дивиться вам і військовослужбовцям вашої делегації в очі — людям, які самі воюють або втратили рідних — і каже: у вас немає національності, немає ідентичності. Ви росіяни, ми вбиваємо росіян”, — завершив Кислиця.

Раніше Кислиця сказав, що спецпредставнику США на Близькому Сході Стіву Віткоффу слід приїхати з візитом до України.

На думку дипломата, йдеться нерозуміння контексту. Так, у американця немає групи експертів, які могли б лаконічно пояснити йому історію певних речей, зокрема щодо суті конфлікту між Росією та Україною.

«Віткофф — бізнесмен. Те, як він працює та мислить, більше походить від світу бізнесу, ніж від геополітики. І не бажаючи применшувати його інтелектуальні здібності, можна просто об’єктивно заявити, що, на мою думку, у нього немає групи експертів навколо себе, які могли б лаконічно пояснити йому історію певних речей. Я вважаю, що Віткофф був введений в оману росіянами під час його візитів, коли росіяни просто переупакували старі ідеї з 2022 року», — зазначив Кислиця