Історичний день у Білому домі: як ганебна зустріч з Путіним на Алясці (не) змусила Трампа почути Європу

І після напружених багатогодинних переговорів президента Зеленського та інших європейських лідерів із Трампом, який був явно не в гуморі через те, як негативно його зустріч із Путіним на Алясці сприйняли самі американці та американські ЗМІ, для України є хороші та погані новини.

Хороші новини полягають у тому, що, хоч би як Кремль не намагався представити саміт Трампа та Путіна на Алясці як «Ялту-2», коли лідери двох великих ядерних держав ділять між собою Європу за спиною самої Європи, цього не сталося й не станеться. Хоча б через те, що всі найболючіші антиросійські санкції — відключення банків РФ від SWIFT і замороження активів Центробанку РФ — ухвалювали європейські країни.

У понеділок, 18 серпня, разом із Володимиром Зеленським до Вашингтона також прибули генсек НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, та президент Фінляндії Александр Стубб. І, як написали більшість американських та європейських ЗМІ, тактика похвали й переконання частково вплинули на Трампа. Проте, все ж, лише частково.

Погані ж новини для України та Європи в цілому ті самі — Трамп не має і не хоче мати чітко пропрацьованого та зваженого підходу до Росії. Одержимий власною величчю та ідеєю швидко заморозити війну Росії проти України ціною територіальних та інших поступок з боку Києва, він вже потрапив у кілька пасток, які для нього розставив Путін. І найкраще це ілюструє фраза, яку Трамп кинув Макрону у перерві між переговорами в Білому домі в понеділок, 18 серпня, і яка випадково потрапила в об’єктиви та мікрофони телекамер:

«Думаю, він (Путін — Ред.) хоче укласти угоду для мене. Розумієш? Як би дивно це не звучало».

Про чотири головні підсумки багатогодинних переговорів президента Зеленського та інших європейських лідерів із Трампом у Білому домі одразу після Аляски, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Умова Путіна виконана: припинення вогню не буде

Зі всіх публічних діалогів Трампа з Зеленським та іншими європейськими лідерами в Білому домі в понеділок, 18 серпня, було помітно, як він стримував свою злість і відверте небажання заглиблюватися в проблемні деталі й наслідки власної «аляскинської» дипломатії. Це, наприклад, видавали підколки самого Трампа та американського «журналіста» Браяна Гленна (в лапках, бо він є активістом трампістського руху MAGA та улюбленим репортером президента США), головного кореспондента ультраправого шоу Real America’s Voice.

Того самого «журналіста», який 28 лютого цього року, під час першого візиту Зеленського до Овального кабінету, дорікнув українському президенту відсутністю костюма, після чого зустріч із Трампом перетворилася на величезний публічний скандал перед камерами. Цього разу Білий дім, а Трамп явно прагнув відбілити свою репутацію після ганебної зустрічі з Путіним на Алясці, яку розкритикував навіть прореспубліканський телеканал Fox News, дорікаючи адміністрації Трампа торгівлею українськими територіями, мій би й не запрошувати Браяна Гленна до Овального кабінету зафільмувати кадри зустрічі Трампа з Зеленським.

Проте Білий зробив навіть більше. Браян Гленн, звертаючись до Володимира Зеленського, наголосив: «Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі». Дональд Трамп додав: «Я сказав те саме. Хіба це не мило? Це той самий (репортер — Ред.), що напав на вас минулого разу». Президент Зеленський, вдягнений у чорний костюм, віджартувався, звертаючись до Гленна: «А ви в тому самому костюмі. Я переодягнувся, а ви — ні». Ці фрази облетіли всі американські та європейські ЗМІ, мовляв, цього разу величезного скандалу в Білому домі вдалося уникнути. Проте, на цьому підколки Трампа на адресу європейських лідерів не закінчилися.

Вже на переговорах у розширеному форматі, президент США зробив вигляд, що не помітив Александра Стубба, який сидів прямо напроти нього. Коли президент Фінляндії сказав «я тут», Трамп відповів: «Виглядаєте краще, ніж мені колись доводилося бачити». На адресу Еммануеля Макрона Трамп сказав, «що зараз він йому подобається навіть більше, ніж до цього». А щодо Фрідріха Мерца, Трамп неочікувано похвалив його засмагу. Проте, ЗМІ та експерти влучно помітили: коли немає конкретних результатів і напрацювань, сторони радше приділяють увагу неважливим деталям, влаштовуючи з зустрічі шоу.

Саме це й намагався зробити Трамп. Він показав, принаймні публічно, що Європа залучена до спроб адміністрації Трампа призупинити війну. Проте, не дивлячись на зацікавленість у зустрічі з європейцями, президент США не повернувся до свого принципу «спершу припинення вогню — потім переговори», на чому наполягав ще до саміту з Путіним на Алясці. Тож це, на жаль, можна вважати проміжною перемогою Кремля: переговори про замороження війни (про повну зупинку не йдеться) проходитимуть без встановлення режиму припинення вогню на землі, в повітрі та на морі.

У Трампа мало часу: як організувати зустріч Зеленського та Путіна

Трамп і його адміністрація всіляко намагаються себе представити в якості посередників і медіаторів у переговорах з Україною та Росією. Ще до початку двосторонніх переговорів із Зеленським в Овальному кабінеті, Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що «любить українців, любить усіх людей, любить росіян» і подзвонить Путіну після історичного європейського дня в Білому домі. Проте, на подив європейських лідерів, очільнику Кремля Трамп зателефонував прямо посеред переговорів із ними в розширеному форматі.

Після цього прореспубліканський канал Fox News повідомив, що президент готовий вкладати й витрачати свій політичний капітал, аби лише припинити війну. А Трамп, поговоривши з Путіним біля 40 хвилин телефоном, повідомив європейським лідерам, що тепер наполегливо працюватиме над організацією двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна, місце якої визначать пізніше. Вже у вівторок, 19 серпня, низка провідних ЗМІ почали гадати на кавовій гущі, називаючи Угорщину, Швейцарію, Ватикан, Білорусь, Туреччину та ОАЕ.

Разом із цим, як повідомляє той же Fox News, коли під час переговорів у розширеному форматі Фрідріх Мерц сказав, що «не може собі уявити, як наступна зустріч відбудеться без припинення вогню, тому треба працювати в цьому напрямку й чинити тиск на Росію», це неабияк роздратувало Трампа. Президент США відповів, що у шести війнах, які він врегулював (Трамп постійно повторює, що вже врегулював шість війн у світі, що не є правдою — Ред.), не було припинення вогню. Проте, проблема навіть не тільки й не стільки в тому, що Трамп цілковито пристав на вимогу Путіна не встановлювати припинення вогню, поки тривають переговори. Та й, направду, жодних реальних переговорів про врегулювання війни не було.

Москва досі не дала згоди, як про це каже Білий дім, ні на двосторонню зустріч Путіна з Зеленським, ні на трьохсторонню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського. Єдине, що ми почули, це коментар помічника очільника Кремля Юрія Ушакова про «можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах (вочевидь, у Стамбулі — Ред.)».

«Обмін територіями»: фото з картою України

Термін «обмін територіями» у вжитку американських високопосадовців з’явився за тиждень до саміту Трампа та Путіна на Алясці, який відбувся у п’ятницю, 15 серпня. Одразу після цього ганебного прийняття російського воєнного злочинця на американській землі з червоною доріжкою та оплесками, щоб хоч якось виправдатися, лише держсекретар Марко Рубіо за один вечір дав чотири інтерв’ю різним американським телеканалам, де у нього скрізь питали: чи США тепер погоджуються з тим, що захоплювати землі силою це нормально?

«Ну, Путін вже захопив землю силою. Щоб досягти угоди, обом сторонам доведеться піти на поступки. Території доведеться обговорити. Це просто факт. Очевидно, має бути угода щодо територій, та де будуть проведені межі», — відповів, зокрема, Марко Рубіо ведучій Маргарет Бреннан на CBS.

Проте, навіть публічний осуд всередині самих США не зупинив адміністрацію Трампа від продовження спроб торгувати українськими територіями. До зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті поставили карту України, на якій червоним кольором відмітили території, які зараз тимчасово окуповані Росією. Чорнобілу світлину з Зеленським і Трампом, які стоять біля цієї карти, опублікував у соцмережі X помічник президента США Ден Скавіно. І, навряд чи можна вважати, що це було зроблено не навмисно.

Протягом цього тижня до та після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, в американських та європейських ЗМІ неодноразово з’являлися подробиці того, що Кремль начебто пропонує в рамках, як це називають у Білому домі, територіальних обмінів. Зокрема, йдеться про вихід України з Донецької та Луганської областей (а це, за словами військових та експертів, найбільш укріплена ділянка Слов’янсько-Краматорської агломерації) в обмін на замороження лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Вислухавши цю відверто проросійську маячню від Трампа на чотиригодинних переговорах у Білому домі, де президент США, вочевидь, продовжив торгувати українськими територіями, Еммануель Макрон закликав не довіряти Путіну, назвавши його «людожером біля наших воріт, і хижаком на порозі Європи». А Фрідріх Мерц прямо сказав, що «російська вимога до Києва віддати вільні частини Донбасу відповідає, відверто кажучи, пропозиції США відмовитися від Флориди».

Гарантії безпеки: Трамп так нічого й не зрозумів

Одним із головних здобутків зустрічі на Алясці, за словами спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа (який приїздив до Росії на переговори з Путіним вже чотири рази й відрізняється відверто проросійською позицією), стала згода Кремля на надання Україні гарантій безпеки. Американські посадовці коментували це так: США потенційно готові надати гарантії безпеки за статтею 5 НАТО, але не безпосередньо від НАТО, а від Америки та європейських країн.

Щось схоже ще раніше пропонувала Джорджа Мелоні. Сидячи з європейськими лідерами за одним столом у Білому домі, Трамп сказав, що «ми допоможемо Європі забезпечити безпеку України». Після цього багато хто навіть подумав, що США готові відправити свої війська до України, разом із європейськими силами. Проте, вже у вівторок, 19 серпня, в інтерв’ю Fox News, Трамп гарантував, що американських військ в Україні не буде. Ба більше, він вкотре повторив свою тезу про те, що не можна починати війну проти набагато більшої ядерної країни (вочевидь, маючи на увазі Росію — Ред.), поклавши таким чином провину за початок повномасштабного вторгнення на Україну та її прагнення стати членом НАТО.

«Війна реально почалася через НАТО та Крим. Вони хотіли повернути Крим. І його віддали без жодного пострілу за президенства Обами. Обама його віддав. Він вимагав, щоб вони (українці — Ред.) його віддали, і росіяни прийшли і взяли його, як цукерку у дитини», — додав Трамп.

Це вкотре доводить, що Трамп не знає, і йому не цікаво розбиратися в тому, як і коли саме почалася війна Росії проти України, та як далеко за «кордони» України виходять апетити Кремля. Як дуже влучно зазначив міністр закордонних справ Чехії Як Ліпавський одразу після саміту на Алясці, проблема в російському імперіалізмі, а не в українському бажанні жити вільно.

«І, не забуваймо, що за цими словами також приховуються зусилля Путіна повернути архітектуру безпеки до 1997 року. До того моменту, коли Чеська Республіка ще не була частиною НАТО», — додав очільник МЗС Чехії.

До того ж, у свіжому інтерв’ю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який на саміт на Алясці приїхав у світшоті з написом «СССР», заявив, що всі говорять про гарантії безпеки для України, і ніхто — про гарантії безпеки для Росії, наче їй щось загрожує, чи хтось на неї нападає. Ба більше, Лавров також заявив, що Росія і не ставила собі за мету захопити українські території, а лише буцімто прагнула захистити права російськомовних.

«Питання територіальних змін ніколи не стояло. Глава США та його команда щиро хочуть досягти результату, який буде довгостроковим, стійким, надійним. На відміну від європейців, які на той момент твердили на кожному розі, що приймають лише припинення вогню, і після цього вони продовжуватимуть постачати Україні зброю», — також заявив Лавров, продовжуючи розповсюджувати головну тезу російської пропаганди після Аляски, що це Європа та Україна насправді хочуть продовжувати війну.

