Укрaїнa
206
Історичний крок: Європарламент відкрив представництво в Києві

Відкриття представництва Європарламенту в Києві — це не просто символічний крок. Це зобов’язання працювати щодня з Україною для її вступу в ЄС.

Дар'я Щербак
Роберта Мецола

Роберта Мецола / © Associated Press

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві. Цей крок, за її словами, підкреслює зобов’язання ЄС бути присутнім в Україні та працювати поруч з нею щодня.

Про це вона сказала під час виступу в Раді.

«Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов’язання перед вами і ми його виконуємо», — сказала вона.

За словами Мецоли, відкриття представництва в Києві є зобов’язанням, яке Європарламент виконує, щоб посилити співпрацю з Україною. Вона також повідомила, що наступний крок на шляху України до членства в ЄС — це відкриття переговорного «кластеру основ».

Голова Європарламенту наголосила, що відновлення повноважень антикорупційних органів в Україні є основою для членства, що показує важливість внутрішніх реформ для євроінтеграції.

Крім того, Роберта Мецола заявила, що Європейський Союз невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії. Це є продовженням політики ЄС, яка включає відмову від російських нафти й газу, а також боротьбу з «тіньовим флотом» Росії.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також оголосила, що Європейський Союз готує вже 19-й пакет санкцій проти Росії.

«Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та демократію. ЄС ніколи не визнає російську агресію. Саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій проти Кремля», — написала вона.

За словами фон дер Ляєн, ЄС посилюватиме економічний і політичний тиск на Росію, водночас нарощуючи допомогу Україні — від військової підтримки до гуманітарних програм.

Наразі Єврокомісія узгоджує нові обмеження з країнами-членами. Очікується, що пакет міститиме додаткові санкції проти російських компаній, фінансової сфери та схем обходу вже чинних заходів.

206
