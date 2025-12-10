ISW розкрив блеф Путіна про “неминучу перемогу”: які реальні успіхи та втрати армії РФ цього року

Російська армія стикається з виснаженням ресурсів / © Associated Press

Реклама

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив статистику російського просування в Україні за поточний рік. Аналітики констатують: попри шалений тиск і величезні втрати, територіальні здобутки окупантів залишаються мізерними в масштабах країни.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Ціна 0,77% території

За підрахунками експертів, від 1 січня 2025 року російські війська взяли під контроль 4669 кв. км українських земель. Це на 22% більше, ніж було захоплено 2024-го (тоді ця цифра становила 3734 кв. км).

Реклама

Однак у відсотковому співвідношенні ці здобутки мають не такий переконливий вигляд, як це намагається подати російська пропаганда.

«Російські війська захопили 0,77% території України від початку 2025 року, зазнавши водночас непропорційно високих втрат в особовому складі», — наголошують в ISW.

Когнітивна війна та виснаження ресурсів

Аналітики попереджають: Москва значно посилила інформаційну війну. Її мета — переконати світ, що російська армія та економіка здатні вести війну на виснаження вічно і перемога РФ неминуча.

«Зусилля Кремля спрямовані на досягнення цілей Путіна шляхом переговорів, оскільки російські війська наразі не здатні досягти їх на полі бою», — зазначають експерти.

Реклама

В ISW підкреслюють, що ресурси РФ не є нескінченними. Кремлівський диктатор Володимир Путін стикається зі складними рішеннями щодо поповнення армії. Добровільний набір майже вичерпано, тому 2026 рокуі Кремль, ймовірно, спробує компенсувати це мобілізацією частини стратегічного резерву.

Проте загальну мобілізацію російський очільник проводити боїться через політичні ризики. Найімовірніше, це буде прихований процес постійного набору резервістів.

Шанс для України та Заходу

На думку аналітиків, економічні та демографічні проблеми Росії накопичуватимуться. Це дає шанс Заходу та Україні використати вразливість ворога.

США можуть використати цей важіль, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і піти на поступки. Адже наразі Кремль не запропонував жодних поступок і публічно не погодився на жоден із запропонованих мирних планів.

Реклама

Нагадаємо, Росія посилила тиск на шести напрямках фронту, але ця активізація окупаційних військ має чітке політичне підґрунтя. Кремль намагається захопити або принаймні заявити про контроль над ключовими містами Донеччини до пікового моменту мирних переговорів, щоб диктувати свої умови з позиції сили.