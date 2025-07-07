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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ISW розкрив нову підступну тактику Росії — роблять це свідомо

Росія цілеспрямовано посилює атаки дронами по цивільній інфраструктурі України. За висновками експертів, ці удари є не випадковістю, а частиною навмисної тактики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ щодня тероризує Україну

РФ щодня тероризує Україну / © Getty Images

Російські сили дедалі частіше здійснюють дронові атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. Такі удари є свідомими.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Росія все частіше використовує тактику масованого накопичення дронів поблизу цілі, що дозволяє завдавати синхронних точкових ударів з більшою ефективністю.

«Росія, ймовірно, навмисно націлюється на українських цивільних, зокрема застосовуючи подвійні удари, щоб завдати втрат рятувальникам, і атакуючи військові комісаріати», — йдеться у звіті ISW.

Експерти наголошують, що Росія адаптує як технічні характеристики безпілотників великої дальності, так і тактичні підходи до ударів, що вказує на цілеспрямованість атак проти мирного населення.

У ніч проти 6 липня Росія завдала серію комбінованих ракетно-дронових ударів по території України. Зокрема, зафіксовано «подвійні удари» — так звану тактику, коли по рятувальниках завдається повторний удар після прибуття на місце події. Такі атаки були зафіксовані в Харкові та Херсоні, повідомляє ДСНС.

ISW також повідомляє, що один із цілеспрямованих ударів був спрямований по територіальному центрі комплектування (ТЦК) у Кременчуці. Це вже третя атака на ТЦК у Полтавській області від 30 червня. За оцінками аналітиків, ці удари можуть бути спрямовані на підрив мобілізаційних процесів в Україні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару дронами по Харкову 7 липня, внаслідок якого пошкоджено житлові багатоповерхівки міста. Кількість постраждалих стрімко зростає — вже понад 20 осіб.

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