ІТвець з Рівненщини вигадав хитрий спосіб виїзду за кордон: як усе закінчилось

У Львівській області на 17 тис. грн оштрафували 25-річного ІТвця з Рівненщини, який намагався незаконно виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік в Інтернеті замовив фальшиві документи про те, що він є "опікуном дитини, яка позбавлена батьківського піклування".

14 жовтня 2023 року ІТвець за допомогою фальшивих документів намагався виїхати за кордон на пункті пропуску "Угринів-Долгобичів".

Там він надав прикордонникам фальшиві документи, намагаючись виїхати за кордон, проте чоловіка викрили.

Суд визнав чоловіка винним та покарав на 17 тис. грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, українцю вдалось втекти до Польщі, але там його затримали: чим усе закінчилось.

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