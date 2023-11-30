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ІТвець з Рівненщини вигадав хитрий спосіб виїзду за кордон: як усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ІТвець з Рівненщини вигадав хитрий спосіб виїзду за кордон: як усе закінчилось

На Львівщині ІТ-івець намагався втекти за кордон / Фото: ТСН.ua

Чоловіку не допомогли фальшиві документи.

У Львівській області на 17 тис. грн оштрафували 25-річного ІТвця з Рівненщини, який намагався незаконно виїхати за кордон

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області. 

За даними суду, чоловік в Інтернеті замовив фальшиві документи про те, що він є "опікуном дитини, яка позбавлена батьківського піклування". 

14 жовтня 2023 року ІТвець за допомогою фальшивих документів намагався виїхати за кордон на пункті пропуску "Угринів-Долгобичів". 

Там він надав прикордонникам фальшиві документи, намагаючись виїхати за кордон, проте чоловіка викрили. 

Суд визнав чоловіка винним та покарав на 17 тис. грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, українцю вдалось втекти до Польщі, але там його затримали: чим усе закінчилось.

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Дата публікації
Перегляди
880
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