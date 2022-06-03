IT-рекрутери жаліються: російські та азійські розробники видають себе за українців

IT-рекрутери жаліються: російські та азійські розробники видають себе за українців

Росіяни та азійці масово видають себе за українців, щоб влаштуватися на роботу.

IT-рекрутери жаліються, що розробники з Азії масово видають себе за українських програмістів. Крім того, видають себе за українців росіяни, які живуть в Грузії, на Кіпрі та ще в деяких країнах.

Про це пише dev.ua з посиланням на історії рекрутерів у Linkedin.

За словами Таї Млюзан, на ринку рекрутингу триває своя війна. Кандидати з азійських країн подаються на вакансії під профілями українських програмістів. За словами жінки, обман їм вдається завдяки співбесідам без камер і поряд із командою "консультантів-шептунів".

Рекрутерка в Мережі запитала, як з цією проблемою справляються її колеги. Під постом Млюзан залишили майже 100 коментарів.

Її колега Володимир Назім розповів, що зустрічав багато подібних ситуацій на UpWork.

"Якщо спілкуєтесь українською, то дуже легко розрізнити речення перекладені гугл-транслейтом. Особливо якщо використати трохи українського сленгу, який для нас більш ніж зрозумілий, а от для гугл транслейту - взагалі ні. Якщо спілкуєтесь англійською - запитайте чи є досвід з фреймворком palianysia.js чи щось таке - більша частина скамерів скаже так", - дав він пораду.

Користувачка Олена Сенкевич додала, що їй траплялися багато росіян, які пишуть що з України, живуть в Грузії, на Кіпрі і ще деяких країнах.

"Тут їх просто рясно таких. Видає навчальний заклад, або попередні місця роботи", - написала вона.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink та супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей.

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