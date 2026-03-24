Italian Trade Agency обрала EVA стратегічним партнером для просування італійських  б’юті-брендів в Україні

ICE має представництва у понад 60 країнах світу та працює під координацією Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії. В Україні агентство сприяє розвитку співпраці між українськими та італійськими компаніями, підтримує експорт італійської продукції та забезпечує інформаційну й маркетингову підтримку брендів.

У межах співпраці EVA стала стратегічним партнером Italian Trade Agency в Україні у сегменті товарів для краси, догляду та повсякденного вжитку.

«Італійські бренди краси мають сильну репутацію у світі завдяки якості, інноваціям та культурі дизайну. Співпраця з EVA — мережею, що налічує понад 1100 магазинів по всій Україні та є одним із лідерів українського e-commerce у сегменті beauty — дозволяє нам ефективно знайомити українських споживачів з італійськими брендами та розширювати їхню присутність на ринку», — зазначив Фабріціо Джустаріні, Директор Відділу розвитку торговельного обміну (I.Ч.Е.) Посольства Італії в Україні.

«Ми радо прийняли пропозицію Italian Trade Agency долучитися до популяризації італійських товарів краси для українського споживача, оскільки нам важливо не лише формувати широкий асортимент, а й знайомити клієнтів із культурою, філософією та естетикою брендів, які стоять за продуктами. Партнерство з ICE дозволяє системно працювати з італійськими виробниками та відкривати для наших клієнтів більше автентичних марок», — зазначив керівник напряму маркетингу EVA.UA Руслан Сазонов.

Партнерство передбачає реалізацію омніканальної комунікаційної кампанії «Італійські тижні», спрямованої на підвищення впізнаваності італійських товарів для краси та догляду, представлених у мережі EVA, на EVA.UA та у форматі EVA BEAUTY. Кампанія поєднує дві цілі — формування знання про італійські бренди серед українських споживачів та стимулювання продажів.

Першим етапом співпраці стала креативна комунікація «Ciao Bella» — сучасна інтерпретація італійського культурного коду. В основі відеоролика, створеного агенцією HyperNormal, — алюзія на «Народження Венери» як один із найвідоміших символів італійського мистецтва. Осучаснений образ Венери, що постає з мушлі, став метафорою італійської естетики та стилю, які уособлюють представлені в EVA бренди.

Сьогодні в асортименті EVA та EVA.UA — десятки брендів італійського походження: від декоративної косметики та догляду за обличчям до засобів для волосся, тіла та парфумерії. Серед них — як масмаркет, так і преміальні бренди: парфуми Diesel, Replay, Roccobarocco; догляд за волоссям Alfaparf, Brelil; догляд за обличчям Collistar, декоративна косметика Kiko Milano, Pupa та інші.

Зокрема, у мережі EVA BEAUTY ексклюзивно представлено парфуми італійського бренду Furla, відомого у світі передусім своїми аксесуарами. Також представлений бренд парфумерії Voyage Royal, що розширив портфель нішевих італійських ароматів.

Італійські товари представлені в різних цінових сегментах — від доступних до преміальних. За словами представників компанії, демонстрація цього різноманіття є однією з цілей партнерства — показати українським споживачам широту асортименту італійської продукції та її доступність.

У межах першого етапу кампанії «Італійські тижні» — комунікації «Ciao Bella», яка триватиме до 29 березня, — передбачені спеціальні пропозиції на окремі італійські товари. У фізичних магазинах EVA вони будуть позначені спеціальними накладками на цінниках, а на EVA.UA — тематичними бейджами. Для кампанії також створено окремий розділ на сайті.