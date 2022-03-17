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Італія допоможе відновити розбомблений окупантами драмтеатр у Маріуполі

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Італія допоможе відновити розбомблений окупантами драмтеатр у Маріуполі

Театри всіх країн належать всьому людству, наголосив італійський міністр культури.

Італія готова відновити знищений російськими військами драмтеатр у Маріуполі Донецької області, та запропонує Україні відповідні ресурси та засоби.

Про це повідомив міністр культури Італії Даріо Франческіні.

"Італія готова відновити театр у Маріуполі. Кабінет міністрів (Італії – ред.) схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його якнайшвидшого відновлення", – йдеться у повідомленні Франческіні.

Міністр наголосив, що театри всіх країн належать всьому людству.

Нагадаємо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якомувід війни ховалися сотні людей. Бомбосховище театру витримало удар і люди залишилися живими, проте сама будівля повністю знищена.

У будівлі Драмтеатру у Маріуполі розбирають завали, люди залишилися живі

У будівлі Драмтеатру у Маріуполі розбирають завали, люди залишилися живі

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