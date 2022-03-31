Італія на рік надасть дозвіл на проживання біженцям з України

В українців буде доступ до охорони здоров'я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог.
Італія приймає біженців з України та готова надати їм дозвіл на проживання строком на 1 рік.
Про це повідомляє Euractiv.
В Італії українські біженці можуть жити протягом року. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр країни Маріо Драгі у середу, 30 березня.
"Документ встановлює механізм тимчасового захисту та допомоги для біженців, які прибувають з України", - йдеться у документі.
Дозвіл дасть українцям, що приїхали до Італії, доступ до охорони здоров'я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог.
Видаватиме річні візи поліція Італії. Також кожен біженець отримуватиме в Італії максимум 3 місяці виплати у розмірі 300 євро.
Нагадаємо, що понад 10 мільйонів українців, у тому числі більше половини дитячого населення України, залишили свої будинки з початку війни минулого місяця. З них 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами, а 3,9 мільйона перетнули кордони із сусідніми країнами.