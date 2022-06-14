​​"Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи" - Драґі

​​"Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи" - Драґі

Італійський уряд і надалі підтримуватиме Україну в її прагненні стати частиною Європи.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Римі, 14 червня, заявив, що країна продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи.

Про це пише ANSA.

​​"Уряд Італії продовжуватиме працювати над якнайшвидшим припиненням вогню та мирними переговорами на умовах, які Україна вважатиме прийнятними. Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи", – сказав очільник уряду Італії.

Він також заявив, що обговорював з Беннеттом блокаду Росією українських портів, яка зупиняє експорт зерна з країни, а також сприяє ризику продовольчої катастрофи у світі.

Нагадаємо, Подоляк дорікнув прем'єру Грузії за закиди про вступ до ЄС.

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