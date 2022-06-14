​​"Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи" - Драґі

Італійський уряд і надалі підтримуватиме Україну в її прагненні стати частиною Європи.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Римі, 14 червня, заявив, що країна продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи.
Про це пише ANSA.
"Уряд Італії продовжуватиме працювати над якнайшвидшим припиненням вогню та мирними переговорами на умовах, які Україна вважатиме прийнятними. Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи", – сказав очільник уряду Італії.
Він також заявив, що обговорював з Беннеттом блокаду Росією українських портів, яка зупиняє експорт зерна з країни, а також сприяє ризику продовольчої катастрофи у світі.
Нагадаємо, Подоляк дорікнув прем'єру Грузії за закиди про вступ до ЄС.
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