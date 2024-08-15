Італія поки не повертатиме дітей-сиріт, вивезених із Бердянська, до України: чим пояснюється рішення суду

Cуд у справах неповнолітніх Брешії (Італія) заборонив повертати сиріт, вивезених із Бердянська. Йдеться про 57 дітей віком від 6 до 16 років, які залишаються в трьох центрах у Бергамо.

Про це пише Ansa.

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Як відомо, діти прибули до Бергамо з двох дитячих будинків Бердянська 2022 року, коли відбувся наступ армії РФ. Відтоді вони перебувають в Італії. Раніше йшлося про подовження терміну їхнього перебування на два тижні, але рішення суду фактично робить цей термін необмеженим у часі.

Спочатку суд дав "зелене світло" на повернення дітей до України у відповідь на запит Києва. Однак згодом думка змінилася.

"Як повідомили опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН, численні діти подали, а інші мають намір подати заяви про міжнародний захист до територіальної комісії, побоюючись за власну безпеку щодо повернення до районів, близьких до театру військових дій на етапі відновлення".

З огляду на цей факт, додають у виданні, суд вирішив тимчасово призупинити повернення вищезазначених неповнолітніх до України. Комісія повинна провести розслідування та ухвалити відповідні рішення щодо поданих заяв.

Раніше ми писали про те, як стати новою сім'єю для осиротілої дитини під час війни.

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