«Італмас» проти ППО: як дешеві російські дрони створюють головну небезпеку для України

Російський дрон «Італмас» / © фото з соцмереж

Росія розробила дрони «Італмас», які здатні перевантажити українську систему ППО: їх збиття коштує значно дорожче за виробництво.

Про це керівник навчального департаменту Академії Дронаріум Дмитро Следюк сказав в етері КИЇВ24.

«Росія почала застосовувати новий тип ударних безпілотників — „Італмас“, які є дешевшою модифікацією дронів типу „Шахед“. Їхня головна небезпека — масовість виробництва за рахунок низької вартості та здатність перевантажувати систему протиповітряної оборони України», — пояснив фахівець.

Що відомо про «Італмас»

Зазначимо, що росіяни почали активно використовувати гібридний дрон «Італмас» для ударів по Сумах. Ця зброя з’явилася ще 2023 року, коли безпілотник показав слабку ефективність, а зараз противник вирішив «воскресити» проєкт.

Російський дрон «Італмас» (інші назви «Герань-3», «Виріб 54», «газонокосарка») — спрощена версія ударного безпілотника Shahed-136, побудована за схемою «летюче крило». Його ще називають гібридом «Шахеда» та «Ланцета».

Має такі тактико-технічні характеристики (ТТХ):

Дальність польоту — до 200 кілометрів

Швидкість — не більше 120-150 км/год

Тип двигуна — бензиновий китайський двигун, як і у «Герберах»

Бойова частина: від 15 до 25 кг вибухівки

Навігація: автономна або під управлінням оператора. Дані щодо систем штучного інтелекту в дроні не підтверджено.

Наведені ТТХ і досвід використання демонструють, що «Італмас» — це типова російська зброя терору, бо застосовується по цивільних цілях.

«Італмас» не розрахований на удари по військових об’єктах через невеликий обсяг бойової частини (у порівнянні із «Шахедом»), а невелика швидкість не дає йому можливості полювати за мобільними цілями.

Водночас у дрона є два важливі для росіян плюси. По-перше, він простий у виробництві, дешевий та масовий: його роблять з фанери, композиту або взагалі з пенопласту. Клепати його можна будь-де, аби були потрібні матеріали.

А по-друге, попри зовнішню схожість зі своїм іранським «предком», «Італмас» вміє літати значно нижче, ніж «Шахеди». Тобто його значно складніше виявити. До того ж, за деякими даними, на цей дрон важче наводяться боєприпаси систем ППО: двигун в «Італмаса» винесений вперед.

Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти атакували Суми саме дронами «Італмас».