ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
563
Час на прочитання
1 хв

Тринадцята спроба втечі: на кордоні затримали 19-річного львів’янина

Прикордонники затримали 19-річного львів’янина, який утринадцяте намагався незаконно перетнути кордон. З листопада 2024 року він шукав шлях до ЄС через Молдову.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Юнак зі Львова втринадцяте намагався втекти за кордон

Юнак зі Львова втринадцяте намагався втекти за кордон. / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На пункті пропуску “Тиса” прикордонники Чопського загону затримали 19-річного жителя Львова, який намагався нелегально перейти кордон з Угорщиною. Це вже тринадцята спроба юнака залишити країну з порушенням закону.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Правопорушника помітив прикордонний наряд, коли той пішки наближався до кордону поза межами контрольного пункту. У чоловіка не було при собі жодних документів.

За словами затриманого, він намагався втекти до Європейського Союзу через складне матеріальне становище. Оскільки не мав законних підстав для виїзду за умов воєнного стану, вирішив перетнути кордон самостійно — цього разу через Чоп. Він прибув потягом зі Львова, пішки дістався пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан і сподівався непомітно потрапити до Угорщини.

Як встановили прикордонники, юнак уже неодноразово намагався незаконно виїхати за межі України. З листопада 2024 року він “штурмував” кордон із Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Цього разу порушника затримали в адміністративному порядку. Йому загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП — за спробу незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) та Офіс Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організував масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie