Тринадцята спроба втечі: на кордоні затримали 19-річного львів’янина

Юнак зі Львова втринадцяте намагався втекти за кордон. / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Реклама

На пункті пропуску “Тиса” прикордонники Чопського загону затримали 19-річного жителя Львова, який намагався нелегально перейти кордон з Угорщиною. Це вже тринадцята спроба юнака залишити країну з порушенням закону.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Правопорушника помітив прикордонний наряд, коли той пішки наближався до кордону поза межами контрольного пункту. У чоловіка не було при собі жодних документів.

Реклама

За словами затриманого, він намагався втекти до Європейського Союзу через складне матеріальне становище. Оскільки не мав законних підстав для виїзду за умов воєнного стану, вирішив перетнути кордон самостійно — цього разу через Чоп. Він прибув потягом зі Львова, пішки дістався пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан і сподівався непомітно потрапити до Угорщини.

Як встановили прикордонники, юнак уже неодноразово намагався незаконно виїхати за межі України. З листопада 2024 року він “штурмував” кордон із Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Цього разу порушника затримали в адміністративному порядку. Йому загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП — за спробу незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) та Офіс Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організував масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Реклама