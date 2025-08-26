Юні дівчата готували теракти у двох областях України: як діяли зрадниці

Зрадниця України / © Служба безпеки України

СБУ викрила двох агенток РФ, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Росіяни завербували українок через на телеграм-канали, де ті шукали легкого заробітку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі про фігуранток

Правоохоронці затримали першу фігурантку на Дніпропетровщині. Так, 19-річна жителька Павлограда намагалася підірвати службовий позашляховик українського військового.

«Агентка заховала СВП під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру», — повідомили у відомстві.

Інша злочинниця діяла у Хмельницькому. Це дівчина у віці 16 років, яка навчалася у місцевому коледжі. Зрадниця готувала підрив колії, якою мав рухатися вантажний ешелон ЗСУ. Як зазначається, дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, а росіяни — дистанційно активувати.

«Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на „локації“ відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів», — йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисниць затримали під час спроби реалізації задуманого. Правоохоронці вилучили речові докази. За державну зраду фігуранткам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що в Одеській області агент РФ коригував ракетно-дронові атаки по південному регіону України.

Зловмисник вдавав із себе жінку, щоб законспіруватися. Серед об’єктів, що цікавили російських окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Фігуранта затримали. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збирання розвідданих та контактів з куратором. Зрадник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.