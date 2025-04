Юридична компанія Miller стала лауреатом міжнародної премії SABRE Awards

Реклама

У жовтні 2023 року команда розгорнула публічну кампанію, яка стала важливим інструментом захисту справедливості, дозволивши не допустити уникнення відповідальності підозрюваними шляхом мобілізації. Йдеться про 18-річних хлопців, які проходили у справі щодо сексуального насильства над 14-річною дівчиною. Юристи компанії з власної ініціативи та власним коштом представляли інтереси постраждалої та, дізнавшись про ризики, оперативно задіяли комунікаційні механізми.

«Ці нагороди – це не просто відзнака наших зусиль. Це приклад того, як комунікація може служити захисту прав людини та справедливому правосуддю. Наша мета – відкрито боротися за справедливість, прозоро комунікуючи з суспільством. Ми вдячні всім, хто долучився до нашої комунікації – саме завдяки активності правозахисних організацій, лідерів думок, журналістів, громадських діячів та небайдужих громадян голос постраждалої почули. Цей кейс про те, що спільними зусиллями ми можемо зробити суспільство більш захищеним», – прокоментував партнер Miller, керівник кримінальної практики Артем Крикун-Труш.

Комунікаційна кампанія швидко вийшла за межі соціальних мереж — її підхопили національні медіа, журналісти, блогери з мільйонними аудиторіями. Завдяки цьому справа набула всеукраїнського розголосу та перетворилась з локального судового процесу на гучну суспільну дискусію про насильство, корупцію та невідворотність покарання.

Комунікація дала конкретний результат — вже наступного дня після запуску кампанії Міністерство оборони України оприлюднило заяву, що мобілізації підозрюваних не буде, а дії ТЦК перевірять. Відтоді увага суспільства залишалася прикутою до справи до самого вироку. Це стало запорукою прозорого розгляду та недопущення тиску на слідство чи дискредитації військової служби.

За цю кампанію Miller отримали дві нагороди:

SABRE Awards EMEA в категорії "Ukraine and Other Independent States" — за ефективну публічну комунікацію;

IN2 SABRE Awards у номінації "Real-time Engagement (Crisis and Issues)" — за інноваційне використання медіа у кризовій ситуації.

У фіналі комунікаційна кампанія змагалася з сильними міжнародними кейсами, зокрема від Philips Ukraine, VAFO Group, Stellantis та Adison.

Також кейс Miller увійшов до ТОП-5 найкращих комунікаційних кампаній року в Європі за версією Platinum SABRE Award for Best in Show. У цій номінації юридична компанія посіла друге місце, поступившись лише масштабному міжнародному проєкту Piece Of Me від телеком-компанії KPN (Нідерланди), який реалізували одразу сім агенцій.