Укрaїнa
228
1 хв

Юрист прогнозує отримання повісток через "Резерв+": що відомо

Експерт не виключає, що найближчим часом повістки надходитимуть через «Резерв+»

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація 2025

Мобілізація 2025 / © ТСН.ua

Не виключено, що в Україні невдовзі повістки будуть відправляти через застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

Таку думку висловив юрист Тарас Боровський, передають Новини.LIVE.

На його думку, повістки можуть незабаром надходити на електронну пошту або у вигляді пуш-повідомлень у додатку «Резерв+».

«Минулого року, коли була кампанія з оновлення облікових даних всіх військовозобовʼязаних. І коли просили вносити свою електронну пошту, за яку ти розписуєшся, що ти її контролюєш і будеш отримувати на неї листи. Я очікував, що на цю електронну пошту дуже швидко будуть надходити повістки. Які відповідною постановою Кабміну будуть визнаватися такими, що були отримані», — сказав Боровський.

Він навів приклад, що аналогічним чином працює суд. У системі «Електронний суд» людина отримує повідомлення електронно, і воно вважається належним чином відправленим, а за відсутність на виклик можуть наступати юридичні наслідки.

«Я дивлюся у майбутнє з того приводу, що повістки можуть незабаром приходити на електронну пошту. Або ж у вигляді push-сповіщень у додатку „Резерв+“. Це абсолютно можливо. Це „козирний туз“, який є у влади», — підсумував Боровський.

Нагадаємо, що в Україні буде прискорено друк повісток: Кабмін дав на це дозвіл обласним ТЦК.

