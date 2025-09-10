- Дата публікації
- Укрaїнa
- 228
- 1 хв
Юрист прогнозує отримання повісток через "Резерв+": що відомо
Експерт не виключає, що найближчим часом повістки надходитимуть через «Резерв+»
Не виключено, що в Україні невдовзі повістки будуть відправляти через застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».
Таку думку висловив юрист Тарас Боровський, передають Новини.LIVE.
На його думку, повістки можуть незабаром надходити на електронну пошту або у вигляді пуш-повідомлень у додатку «Резерв+».
«Минулого року, коли була кампанія з оновлення облікових даних всіх військовозобовʼязаних. І коли просили вносити свою електронну пошту, за яку ти розписуєшся, що ти її контролюєш і будеш отримувати на неї листи. Я очікував, що на цю електронну пошту дуже швидко будуть надходити повістки. Які відповідною постановою Кабміну будуть визнаватися такими, що були отримані», — сказав Боровський.
Він навів приклад, що аналогічним чином працює суд. У системі «Електронний суд» людина отримує повідомлення електронно, і воно вважається належним чином відправленим, а за відсутність на виклик можуть наступати юридичні наслідки.
«Я дивлюся у майбутнє з того приводу, що повістки можуть незабаром приходити на електронну пошту. Або ж у вигляді push-сповіщень у додатку „Резерв+“. Це абсолютно можливо. Це „козирний туз“, який є у влади», — підсумував Боровський.
Нагадаємо, що в Україні буде прискорено друк повісток: Кабмін дав на це дозвіл обласним ТЦК.