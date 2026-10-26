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Ющенко різко прокоментував останні дії Трампа та пояснив загрозу
Віктор Ющенко заявив, що рішення Вашингтона щодо пом’якшення санкцій та угоди з Росією є ударом у спину для України, яка свого часу відмовилася від ядерного арсеналу під гарантії США.
Третій президент України Віктор Ющенко на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам’яті розкритикував політику американського керівництва на тлі повідомлень про дизельну угоду між США та Росією і можливе подальше послаблення санкцій.
Про це Ющенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
«Я ніколи не думав, що в час, коли ми найбільше потребуємо американської допомоги, ми можемо отримати в спину такі удари у вигляді рішень американського керівника. Це дуже недоречно. Такого роду політика не на часі», — заявив він.
Віктор Ющенко нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, зокрема за активного сприяння США.
На думку третього президента, нинішні рішення Вашингтона не відповідають ролі США як одного з гарантів безпеки України.
Варто зазначити, що Кремль розцінює останній поворот адміністрації Трампа проти президента України Володимира Зеленського як великий тріумф і, в поєднанні з політичними потрясіннями в Європі, як ознаку того, що підтримка України з боку Заходу нарешті руйнується.
Днями під час спілкування з журналістами Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського у відповідь на його закиди щодо можливої підтримки РФ та скасування санкцій.
Тим часом у США посилюється критика політики президента Дональда Трампа щодо Росії та України.
Нагадаємо, після 4 листопада Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США, заявляв помічник Путіна Юрій Ушаков.