ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
2 хв

Ющенко різко прокоментував останні дії Трампа та пояснив загрозу

Віктор Ющенко заявив, що рішення Вашингтона щодо пом’якшення санкцій та угоди з Росією є ударом у спину для України, яка свого часу відмовилася від ядерного арсеналу під гарантії США.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Віктор Ющенко

Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам’яті розкритикував політику американського керівництва на тлі повідомлень про дизельну угоду між США та Росією і можливе подальше послаблення санкцій.

Про це Ющенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

«Я ніколи не думав, що в час, коли ми найбільше потребуємо американської допомоги, ми можемо отримати в спину такі удари у вигляді рішень американського керівника. Це дуже недоречно. Такого роду політика не на часі», — заявив він.

Віктор Ющенко нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, зокрема за активного сприяння США.

На думку третього президента, нинішні рішення Вашингтона не відповідають ролі США як одного з гарантів безпеки України.

Варто зазначити, що Кремль розцінює останній поворот адміністрації Трампа проти президента України Володимира Зеленського як великий тріумф і, в поєднанні з політичними потрясіннями в Європі, як ознаку того, що підтримка України з боку Заходу нарешті руйнується.

Днями під час спілкування з журналістами Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського у відповідь на його закиди щодо можливої підтримки РФ та скасування санкцій.

Тим часом у США посилюється критика політики президента Дональда Трампа щодо Росії та України.

Нагадаємо, після 4 листопада Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США, заявляв помічник Путіна Юрій Ушаков.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie