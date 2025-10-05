Івано-Франківщина пережила потужну атаку: куди цілилися росіяни і як наслідки

У регіоні працювала ППО / © Getty Images

Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Івано-Франківщину. У регіоні працювали Сили протиповітряної оборони.

Про наслідки повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

«Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок», — зазначила вона.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет.

Вибухи вже пролунали на Львівщині, у Львові. В Івано-Франківську та на Хмельниччині працювала ППО. Польща підняла у небо винищувачі через загрозу атаки.