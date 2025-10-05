ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5054
Час на прочитання
1 хв

Івано-Франківськ: у місті чутно серію вибухів

Росіяни вгатили по Івану-Франківську — там зрання чути потужні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Івано-Франківськ: у місті чутно серію вибухів

© Getty Images

Сьогодні, 5 жовтня, Івано-Франківськ атакують росіяни. У місті зараз дуже гучно.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Серія вибухів в Івано-Франківську», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Львів сьогодні зазнав атаки — вибухи лунали безперервно близько 3 годин — десятки дронів і ракет атакуютю місто. Мер Садовий уточнив, що у частинв міста зникло світло.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів. Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
5054
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie