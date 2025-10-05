Івано-Франківськ: у місті чутно серію вибухів

© Getty Images

Сьогодні, 5 жовтня, Івано-Франківськ атакують росіяни. У місті зараз дуже гучно.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Серія вибухів в Івано-Франківську», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Львів сьогодні зазнав атаки — вибухи лунали безперервно близько 3 годин — десятки дронів і ракет атакуютю місто. Мер Садовий уточнив, що у частинв міста зникло світло.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів. Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.