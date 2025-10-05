- Дата публікації
Івано-Франківськ: у місті чутно серію вибухів
Росіяни вгатили по Івану-Франківську — там зрання чути потужні вибухи.
Сьогодні, 5 жовтня, Івано-Франківськ атакують росіяни. У місті зараз дуже гучно.
Про це повідомляє «Суспільне».
«Серія вибухів в Івано-Франківську», — зазначають журналісти.
Нагадаємо, Львів сьогодні зазнав атаки — вибухи лунали безперервно близько 3 годин — десятки дронів і ракет атакуютю місто. Мер Садовий уточнив, що у частинв міста зникло світло.
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів. Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.