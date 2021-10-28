Івано-Франківськ у жовтні почали прикрашати до Нового року та Різдва: в місті пояснили, чому так рано

Місто прикрашають до свята ще у жовтні через те, що ситуація із коронавірусом може бути непередбачувана.
В Івано-Франківську почали монтувати різдяно-новорічну ілюмінацію. У листопаді там планують встановити головну новорічну ялинку.
Про це повідомляє ratusha.if.ua з посиланням на директора КП "Івано-Франківськміськсвітло" Віктора Шутки.
Посадовець пояснив, що місто прикрашають до свята ще у жовтні через те, що ситуація із коронавірусом може бути непередбачувана. Також встановлювати новорічну ілюмінацію дозволяє тепла погода.
Новорічну ялинку в Івано-Франківську планують встановити наприкінці листопада.
Віктор Шутка також додав, що цього року в Івано-Франківськ прикрашатимуть прикрасами із попередніх років, щоб не витрачати додаткових коштів.
Нагадаємо, ЗМІ дізнались, якою буде новорічна ялинка в Києві.
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