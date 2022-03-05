Івано-Франківська область прийняла вже понад 26 тис. біженців: як отримати допомогу

Прикарпаття продовжує приймати людей, які тікають від війни.

В Івано-Франківській області створено Координаційний штаб по розміщенню тимчасово переміщених осіб. За 10 днів війни сюди за допомогою звернулося понад 26 531 тимчасово переміщених осіб.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ВЦА Світлана Онищук.

"Цей штаб об’єднав представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів, волонтерів, членів громадських організацій і усіх небайдужих прикарпатців, які зустрічають, розміщують і надають всебічну допомогу людям, які їдуть до нас із тих областей України, де ведуться активні бойові дії. Ми готові допомагати всім, хто в такий непростий час потребує цієї допомоги! Дякую усім громадянам, які надають для переселенців житло, продукти харчування, а також рестораторам області і БФ "Карітас" за гарячі обіди", - йдеться у повідомленні.

Контакти, куди можна звернутись за допомогою: 068 376 776 2 або 55-18-68 або 093 705 853 1.