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Івано-Франківська область прийняла вже понад 26 тис. біженців: як отримати допомогу

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Прикарпаття продовжує приймати людей, які тікають від війни.

В Івано-Франківській області створено Координаційний штаб по розміщенню тимчасово переміщених осіб. За 10 днів війни сюди за допомогою звернулося понад 26 531 тимчасово переміщених осіб.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ВЦА Світлана Онищук. 

"Цей штаб об’єднав представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів, волонтерів, членів громадських організацій і усіх небайдужих прикарпатців, які зустрічають, розміщують і надають всебічну допомогу людям, які їдуть до нас із тих областей України, де ведуться активні бойові дії. Ми готові допомагати всім, хто в такий непростий час потребує цієї допомоги! Дякую усім громадянам, які надають для переселенців житло, продукти харчування, а також рестораторам області і БФ "Карітас" за гарячі обіди", - йдеться у повідомленні.

Контакти, куди можна звернутись за допомогою: 068 376 776 2 або 55-18-68 або 093 705 853 1.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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