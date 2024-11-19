Від 1 грудня забронювати працівників можливо буде лише через портал "Дія"

Бронювання працівників відбуватиметься саме через портал, а не застосунок на телефон.

Від 1 грудня бронювання працівників можна буде здійснити виключно в електронному форматі через портал "Дія".

Про це розповів в етері єдиного телемарафону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", – розповів він.

Нагадаємо, в Мінекономіки розповіли, скільки українців наразі мають бронювання від мобілізації. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей.

Також повідомлялось, що після аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії.

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