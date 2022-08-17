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Із 500 вояків боєздатними залишилися 10: ЗСУ знищили батальйон "ЛДНР", який наступав під Мар'їнкою

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Із 500 вояків боєздатними залишилися 10: ЗСУ знищили батальйон "ЛДНР", який наступав під Мар'їнкою

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Командування ЗС РФ продовжує кидати як гарматне м'ясо ЗСУ жителів "ЛДНР".

Так, під Мар'їнкою ЗСУ знищили цілий їхній батальйон.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування ЗС РФ продовжує використовувати військовослужбовців "ЛДНР" як гарматне м'ясо для виснаження ЗС України. За час проведення наступальних дій у районі населеного пункту Мар'їнка (Донецька область) було повністю знищено батальйон зі складу 5 окремої мотострілецької бригади (в/год 08805, Макіївка) 1 АК. З близько 500 військовослужбовців боєздатними залишилися лише трохи більше 10, інші – або вбиті, або поранені", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують скорочувати військові підрозділи РФ, які беруть участь у "спецоперації".На черзі парашутно-десантний полк із міста Кострома. Від особового складу після зустрічі з ЗСУ тут залишилося 15%.

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