У Черкасах з Дніпра підняли автомобіль з тілами двох жінок / © Національна поліція України

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У ніч проти 21 листопада в Черкасах автомобіль з’їхав у Дніпро. Це сталося в мікрорайоні Митниця. На місце прибули рятувальники, водна поліція та слідчі. Машину шукали під водою, а згодом підняли на берег. Усередині виявили тіла двох жінок.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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Що відомо про загиблих і власника автомобіля

За попередньою інформацією, 43-річному власнику автомобіля вдалося самостійно вибратися з нього. Дві пасажирки — 28-річна та 39-річна жінки — загинули.

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Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Фахівці мають встановити причини смерті.

Рятувальники обстежують дно Дніпра поблизу місця, де автомобіль з’їхав у воду / © Національна поліція України

Поліцейський оглядає одяг, знайдений під час пошукових робіт на березі / © Національна поліція України

Рятувальник працює з тросом під час операції на березі Дніпра / © Національна поліція України

Поліція з’ясовує обставини трагедії

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями, що стосуються порушень правил експлуатації транспорту та безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці з’ясовують, за яких обставин автомобіль опинився у воді.

Розслідування триває. Поліція звернулася до можливих свідків: тих, хто бачив подію або має відеозаписи, просять повідомити про це на лінію 102.

Позашляховик Jeep частково занурений у воду біля берега / © Національна поліція України

Салон автомобіля, який опинився у Дніпрі / © Національна поліція України

Чорний Jeep, який підняли з Дніпра, — крупний план автомобіля / © Національна поліція України

Автомобіль, який згодом підняли з води, на березі Дніпра / © Національна поліція України

Інші смертельні аварії на дорогах України

На Черкащині нещодавно сталася ще одна трагедія на дорозі. 11 листопада зіткнулися мотоцикл і Renault: 18-річний пасажир двоколісного загинув на місці, а 16-річний водій помер у лікарні від отриманих травм. Поліцейські попередньо встановили, що підліток не обрав безпечної швидкості та дистанції й не впорався з керуванням під час зіткнення мотоцикла з автомобілем.

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31 жовтня у Бурштині на Івано-Франківщині зіткнулися Toyota Land Cruiser та Daewoo Lanos. Унаслідок аварії загинуло подружжя, яке їхало в другій машині: 88-річний водій і його 79-річна дружина. За кермом позашляховика був 28-річний чоловік, разом із ним у салоні перебували ще троє пасажирів — попередньо, вони не постраждали.

У вересні смертельна аварія сталася й на Одещині — на дорозі між селами Олексіївка та Маразліївка. Водій Ford не впорався з керуванням, виїхав у кювет і врізався в дерево. Загинули всі троє чоловіків, які перебували в автомобілі: 57-річний водій та пасажири віком 36 і 55 років. Удар автомобіля об дерево забрав життя всіх, хто був у салоні.

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