"Із домішкою димедролу": у МВС розкрили подробиці виявленого метадону в організмі загиблого Полякова

"Із домішкою димедролу": у МВС розкрили подробиці виявленого метадону в організмі загиблого Полякова

МВС поки не коментує, як наркотична речовина потрапила до організму Полякова.

У крові народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим уночі 8 жовтня в Києві, виявили метадон із домішкою димедролу, або як він ще називається - "вуличний метадон".

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Громадського".

За його словами, наразі триває кримінальне провадження триває і правоохоронці розглядають усі версії загибелі народного депутата, але поки не коментують те, яким чином до організму нардепа потрапила наркотична речовина.

"Ми завершили одну з експертиз… Це метадон із домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Мета димедролу — посилення дії наркотичної речовини… У звичайній аптеці речовина, яку отримує пацієнт, не містить димедролу", — пояснив заступник міністра.

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Єнін припустив, що речовину, виявлену в організмі Полякова, було придбано "не в офіційній аптечній мережі.

Нагадаємо, що на похороні Полякова стався конфлікт між його вдовою і депутаткою Скороход, яка начебто вагітна від нардепа. Букет Скороход із труни забрала мама Полякова.

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