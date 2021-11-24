З двох ексдепутатів Верховної Ради Криму можуть зняти санкції

Чи зняти з ексдепутатів санкції - має розглянути Рада національної безпеки і оборони.
Уряд під час засідання ухвалив рішення про виключення двох колишніх депутатів 6 скликання Верховної Ради Криму з санкційного переліку, який набув чинності 15 листопада.
Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання Кабміну.
Із санкційного переліку виключили Сергія Зайця та Сергія Вергеля. Скликання, в якому вони працювали, підтримало проведення так званого "референдуму" в Криму під час окупації півострова РФ в 2014 році. Таке рішення ухвалили відповідно до виконання ухвал Шостого апеляційного суду Києва від червня 2021 року. Наразі обидві справи слухаються в касаційному суді.
Відтак, чи зняти з ексдепутатів санкції - має розглянути Рада національної безпеки і оборони.
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