Із гімном та українськими прапорами: Мелітополь повстав проти загарбників

На мітинг вийшли сотні цивільних.

Жителі Мелітополя вже вчетверте зібрались на проукраїнський мітинг. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.

Сотні цивільних пройшлися вулицями з жовто-блакитними прапорами, співали гімн України та скандували патріотичні лозунги. Так, містяни відстоюють право на життя в українському Мелітополі.

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Водночас, за словами мера, у місті є велика проблема із продовольством – люди налякані та не знають, що буде завтра. Закінчуються і медикаменти, необхідні для екстреного лікування пацієнтів.