Із громад заберуть військові податки на оборону: Рада ухвалила законопроєкт

У середу, 8 листопада, Парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО. Таким чином військові податки із місцевих громад спрямують до державного бюджету на оборону.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання.

За ухвалення закону проголосувало 253 народних депутати.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що від 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%:

ДСЗІ на дрони (13 млрд грн),

Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

В від 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд далі допомагатиме регіонам. У громади буде спрямовано додаткові 62 млрд грн.

"Місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. В регіони буде спрямовано додаткові 62 млрд грн порівняно з 2021 роком. Це дозволить громадам закривати всі необхідні та першочергові потреби", - написав він та подякував парламетарям за ухвалене рішення.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №10037. Для ухвалення проєкту в Раді не вистачило трьох голосів.

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