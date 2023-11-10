Із Сектору Гази вдалося евакуювати ще 160 громадян України - Зеленський

За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина. Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - зазначив він.

Напередодні стало відомо, що Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із .Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що дозвіл на евакуацію з Сектору Гази отримав 101 громадянин України. Ввечері, 7 листопада, Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Повідомлялося, що сам процес триватиме кілька днів.

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