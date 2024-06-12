Із сейфу прокурора зникло понад 100 тисяч євро, вилучених під час обшуку: деталі скандалу

Прокурор під час обшуку жартував, що поїде відпочивати на виручені гроші.

Із сейфу зберігання речових доказів Голосіївської окружної прокуратури начебто зникло 101,25 тисячі євро, які раніше були конфісковані під час обшуків у справі ТОВ “Медінова”. Водночас на робочому місці перестав з'являтися прокурор Володимир Вінніков, який веде цю справу.

Про це повідомив один із співзасновників громадського руху “Маніфест42”, президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський.

За його словами, 9 серпня 2023 року прокурор Голосіївської окружної прокуратури Володимир Вінніков безпосередньо брав участь у обшуках, які відбулись в офісі, помешканнях власника, працівників та партнерів компанії “Медінова”.

“Під час обшуку у будинку одного з партнерів знаходять гроші — 101 250 євро. Їх вилучають”, - повідомив Соколовський у своєму дописі.

При цьому він зауважив, що до протоколу обшуку додана заява, в якій вказується, що прокурор під час процесуальних дій “жартував”, що на вилучені гроші поїде відпочивати, а в травні 2024 року при передачі справи з прокуратури в НАБУ в сейфі з речовими доказами цих грошей не виявилося.

Фото: Facebook Олександра Соколовського

“Зникнення 101250 євро з сейфу зберігання речових доказів зафіксовано і одночасно на своєму робочому місці в Голосіївській прокуратурі перестав з’являтися прокурор Вінніков, який веде справу “Медінови”. Де “відпочиває” прокурор і куди поділися вилучені як річдоки (але не конфісковані!) гроші керівництво Голосіївської прокуратури не знає”, - стверджує Соколовський.

За його словами, постраждалий - засновник ТОВ “Медінова” Віктор Московченко - для захисту своїх конституційних прав на підприємницьку діяльність вирішив винести цю ситуацію в публічну площину.

Олександр Соколовський також нагадав, що громадський рух “Маніфест 42”, який контролює цю справу, створений для захисту 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Нагадаємо, дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького, який придбав шикарний будинок за безцінь, цього року обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

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