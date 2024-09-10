Із сіл позабирали практично всіх, а з крутих авто – ні: мер Конотопа звернувся до ТЦК

Семеніхін стверджує, що у ЗСУ зараз служить "95% простих хлопців і дівчат", тоді як "мажори уникають мобілізації за допомогою своїх грошей і зв'язків.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що ТЦК мобілізовує лише простих людей, а так званих "мажорів" майже не чіпає.

Про це він сказав у своєму Facebook.

"У ЗСУ зараз служить 95% простих хлопців і дівчат. Із сіл позабирали практично всіх. З комунальних підприємств теж практично всіх. А ось із крутих авто чомусь не поспішають забирати. Тих, хто має гроші та зв'язки – не знаю жодного випадку щоб забрали... Хлопці з контузіями – на нулі, а "мажори" коньяк п'ють", – обурився Семеніхін.

Зокрема, його обурив випадок з одним містянином, який має гроші на відпочинок своєї родини за кордоном і їздить на дорогій автівці, оформив собі опікунство по догляду за матір'ю, що дає право на відстрочку.

"Я дзвонив (до ТЦК – Ред.) для того, щоб дізнатися – та людина, яка має великі гроші, яка їздить на класній автівці, яка відправляє свою сім'ю відпочивати під час війни за кордон. Чому він не в армії? Чому в армії зараз служать водії наших автобусів? У нас немає зараз достатньої кількості транспорту на лінії саме через те, що ТЦК позабирали наших водіїв. У нас немає навіть можливості відремонтувати шматок труби ржавої, бо позабирали хлопців", – каже мер Конотопа.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля міського ТЦК сталася бійка між співробітниками і родичами затриманого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.