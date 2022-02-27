Із території Білорусі запущено ракети "Іскандер" по аеропорту Житомира: з'явилося відео удару

За словами Геращенка, знімання велося в Рівненській області, що межує з Білоруссю.

По аеропорту, що у Житомирі, завдали ракетного удару "Іскандерами" з боку Білорусі.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У мережі публікують фото та відео удару. Наразі більше деталей немає.

Як повідомляє радник МВС Антон Геращенко, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.