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Із території Білорусі запущено ракети "Іскандер" по аеропорту Житомира: з'явилося відео удару

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Із території Білорусі запущено ракети "Іскандер" по аеропорту Житомира: з'явилося відео удару

Фото: телеграм-канал

За словами Геращенка, знімання велося в Рівненській області, що межує з Білоруссю.

По аеропорту, що у Житомирі, завдали ракетного удару "Іскандерами" з боку Білорусі. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У мережі публікують фото та відео удару. Наразі більше деталей немає. 

Як повідомляє радник МВС Антон Геращенко, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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